مدرب باريس سان جيرمان عن صدام أرسنال: نمتلك أفضلية (فيديو)

أكد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن فريقه سيحاول أن يلعب أمام أرسنال غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنفس أسلوبه المعتاد.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي في باريس اليوم الثلاثاء: "لا نتكهن بنتيجة أي مباراة، حتى لو كنا نملك أفضلية بسيطة وغدًا ستكون مباراة صعبة وسنحاول اللعب بشراسة وامتلاك شخصية خلال الاستحواذ على الكرة ولدينا جودة كبيرة في مستوى اللاعبين وهذا يمنحنا أفضلية".

وتابع: "يجب أن أقول إني لا أريد أن أفكر كثيرا في عيد ميلادي الذي سيكون عقب المباراة، لكن على كل حال كان الأمر مشابهًا في العام الماضي ضد بوروسيا دورتموند ولدي فرصة مشابهة لقضاء يوم سعيد وأتمنى أن يكون يومًا سعيدًا".

وأضاف مدرب برشلونة السابق: "لكن حتى لو لم يحدث ذلك سأحاول تقبل الأمر، وما أحاول فعله هو الاستمتاع بالمباراة مع اللاعبين والتأهل".

وتحدث إنريكي عن منافسه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قبل مباراتهما، قائلا: "نتمنى الأفضل لأرتيتا لكن ليس في مباراة الغد، المباراة معقدة، وكما كان الأمر ذهابًا سيتكرر الأمر في مباراة الإياب، ونمر بتطور كبير جدًا وأتمنى مواصلة تحسين النتائج".

🤗 Luis Enrique tiene claro cuál es la grandeza de su PSG #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/xyCWo2gpr9 — MARCA (@marca) May 6, 2025

وأتم: “حبي لبرشلونة لن يختفي أبدًا ولكن أريد هدفًا واحدًا فقط في نصف النهائي أن يكون باريس في النهائي، وإذا لم نصل إلى هناك فأتمنى التوفيق للفريقين اللذين سيصلان إلى هذا النهائي”.

ويحتضن ملعب «الأمراء» مواجهة قوية وحاسمة تجمع عملاق فرنسا باريس سان جيرمان، وضيفه أرسنال الإنجليزي.



وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوز صعب بهدف نظيف على ملعب الإمارات في موقعة الذهاب، ويحتاج إلى عدم الخسارة أمام جماهيره، من أجل بلوغ النهائي، ومواجهة الفائز من برشلونة وإنتر.



وتأهل أرسنال إلى نصف النهائي الأول له منذ 2009 بعد إقصاء ريال مدريد بنتيجة 5-1 مجموع المباراتين، بينما وصل باريس سان جيرمان لهذا الدور عقب التغلب على أستون فيلا 5-4 في المواجهتين، علمًا بأنه لم يسبق أن حصل أرسنال أو باريس على لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وارسنال



وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في العاشرة بتوقيت القاهرة حيث يطمح ارسنال لتحقيق الفوز بفارق هدفين، لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يأمل باريس سان جيرمان في الاستفادة من الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، لتأكيد عبوره للمباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأرسنال



تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال عبر قناة beIN Sports 1.



حكام مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال



أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة تحكيم اللقاء الحساس إلى طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم فيليكس تسفاير، ويعاونه روبرت كيمبتير وكريستيان ديتز كحكمين مساعدين، بالإضافة إلى هارم أوسمرز كحكم رابع. كما ستشهد المباراة دورًا فعالًا لتقنية الفيديو لضمان اتخاذ قرارات دقيقة، حيث يتولى كل من باستيان دانكيرت وبنيامين براند مسؤولية غرفة الفيديو (VAR)، هذه التقنية تعزز الشفافية في قرارات التحكيم وتساعد على تجنب أي أخطاء مؤثرة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الإمارات بلندن انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ما يمنحه ميزة نسبية في لقاء الإياب.

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