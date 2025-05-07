تشكيل موقعة باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تترقب جماهير كرة القدم مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان فاز على أرسنال بهدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الإمارات".

وسيلتقي المتأهل من هذه المباراة مع إنتر ميلان في النهائي بميونخ، بعدما تغلب على برشلونة الإسباني.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالتالي

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس باكو، نونو ميدنيز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: باركولا، ديزيري دوي، كفاراتسيخيليا.

البدلاء: سافونوف، تيناس، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، لي إن، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، كيمبمي، زائير إيمري، إبراهيم مباي، تابي.

تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيور، سكيلي

خط الوسط: اوديجارد، بارتي، رايس

خط الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى باريس سان جيرمان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

فيما يسعى أرسنال إلى التأهل إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي، بعد الأولى عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.

ويلتقي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بمدينة ميونخ المتأهل من باريس سان جيرمان وأرسنال مع إنتر ميلان الذي تغلب على برشلونة في مواجهة مثيرة 4-3 في لقاء العودة بالدور نصف النهائي.

حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال، اليوم الأربعاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لحكم يبدو شرسا في قراراته.

وسيدير اللقاء حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير البالغ من العمر 43 عاما، الذي قاد 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشهر تسفاير خلال هذه المباريات 31 إنذارا إضافة إلى 4 بطاقات حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.

وسبق أن أدار فيليكس تسفاير مباراتين للفريق الباريسي عندما اكتسح مكابي حيفا بنتيجة 7-2 في دوري المجموعات لموسم 2022-2023، وقبلها التعادل مع نابولي 2-2 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

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