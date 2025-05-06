الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات

النائب العام
النائب العام

وصل النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقباله المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، ولفيف من أعضاء النيابة العامة الإماراتية، وذلك في زيارة رسمية لحضور فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.


شهدت القمة حضور عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم، وتركزت موضوعاتها حول حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والتداعيات السيبرانية للتقنيات المتقدمة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، ودور التكنولوجيا في تطوير الأنظمة القضائية العالمية، إلى جانب حماية حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، ومكافحة الجرائم المالية المدعومة بالتكنولوجيا. 

كما تضمنت القمة الإعلان عن إستراتيجية دمج الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة الإماراتية.
وعلى هامش القمة، التقى المستشار النائب العام، المستشار الدكتور النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عيسى بن سعد الجفالي، النائب العام لدولة قطر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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النائب العام المستشار محمد شوقي الإمارات العربية المتحدة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي

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