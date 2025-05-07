جريمة هزت البساتين، الغيرة والمخدرات يدفعان أخ لـ قتل شقيقه والمحكمة تقضي بإعدامه

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بقتل شقيقه بمنطقة البساتين بالإعدام بسبب إدمان الأول للمخدرات وغيرته من أخيه.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ع. ج 48 سنة إلى محكمة الجنايات لأنه بتاريخ 14 مايو 2024 بمنطقة البساتين أدمن تعاطي المواد المخدرة فأنفق جميع ميراثه على ذلك حتى بات فقيرا دون مال أو عمل فضلا عن أنه لم يجد مالا حتى يتزوج.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى شقيقه الأصغر المجني عليه الذي كان يشفق عليه ويعطيه من الأموال ما يكفيه إلا أن نار الغيرة والحقد عرفت مكانها إلى صدر الأول فأوغل الانتقام من أخيه ومن أجل ذلك بيت النية علي قتله واشتري سكينا من محل بمنطقة صقر قريش.

ويوم الواقعة ذهب إلى مسكن أخيه قاصدا قتله وما أن فتح له الأخير ودعاه للغداء ومشاهدة التليفزيون معه وما أن أعطاه ظهره حتى بادرة المتهم من الخلف طعنا في كل مكان فأسقطه غارقا في دمائه ثم توجه الي حماة أخيه محاولا قتلها الا ان القدر وقف دون ذلك.



ألقى رجال الشرطة القبض علي المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة بسبب فقره وغيرته من أخيه الأصغر الذي كون مالا وأسرة بينما حرم هو من هذه الأشياء فأراد حرمانه منها أيضا.

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