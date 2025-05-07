نيجيريا تتعادل 2-2 مع كينيا وتتأهل وصيفا لربع نهائي أمم أفريقيا للشباب

أمم أفريقيا للشباب، انتهت مباراة منتخب نيجيريا للشباب أمام نظيره الكيني بالتعادل بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا للشباب.

انتهى الشوط الأول بهدف لكل فريق، ثم تقدمت كينيا بالهدف الثاني في شوط المباراة الثاني، ثم أدرك المنتخب النيجيري التعادل من ركلة جزاء.

وأعلن أليو زوبير المدير الفني لـمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نظيره الكيني.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام كينيا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو – (15) أوال إبراهيم – (7) كلينتون جيفتا – (10) إسماعيل أيوما – (14) سيمون كليتوس – (19) إيزيكيل كبانجو – (9) كباروبو أرييهي.



تشكيل منتخب كينيا أمام نيجيريا

أما أنتوني أكوليا المدير الفني لـمنتخب كينيا فقد اختار بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

ويكليفورد أودور (1) – جاكسون إمبياكا (4) – جوزيف أونيانجو (5) – همفري كيجنجو (20) - منظور سليمان (3) – إيراد أبوجو (12) – دالفين ايزكا (11) - كيفن وانجايا (8) - ألدرين كيبيت (10) - حسن بيجا (7) - لاورانس أوما (14).

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة رفعت رصيد نيجيريا لـ5 نقاط في وصافة المجموعة الثانية خلف المغرب المتصدر ب7 نقاط، ثم تونس 3 نقاط وأخيرا كينيا نقطة واحدة.

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