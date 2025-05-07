حفلة تعذيب، المشدد 15 عامًا لصاحب محل لاتهامه بالتعدى علي زوجته بالقليوبية

ضرب زوج زوجته حتى أصابها بعاهة مستديمة وتم تحويله إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى التي قضت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لصاحب محل، لاتهامه بالتعدى على زوجته واحتجزها بمسكن الزوجية بالأكراه، وأحدث إصابتها بعاهة مستديمة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

حفلة تعذيب انتهت بعاهه مستديمه،المشدد لمدة 15 عاما لصاحب محل، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالقليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، ووكيل النيابة محمد عزت، وأمانة سر إيهاب سليمان.



أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- " کمال ن م ك ع" ٣٥ سنة - يعمل: صاحب محل - ومقيم شارع صبري المنشية الجديدة - شبرا الخيمة أول، في الجناية رقم ۲۰۲۰۲ لسنة ٢٠٢٤ أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ۳۷۱۲ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ۲۰۲٤/١/١٨ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية احتجز المجني عليها / إيمان خالد أحمد محمد بسيوني بمسكن الزوجية على خلاف إرادتها واقترن ذلك بعذيبها بدنيًا بأن منعها من مبارحة المسكن بالقوة والعنف والإكراه وتعدي عليها بالضرب بأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي تخلف ديها جرائها عاهة مستديمة قدر نسبتها ٨٥ %.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين - قطعة خشبية - خرطوم) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



شهود إثبات الواقعة إصابة زوجة بعاهة مستديمة بالقليوبية

وشهدت المدعوة: "إيمان خ - السن ٣٥ سنه - تعمل: ربه منزل - ومقيمه في ش خماروية - الساحل - القاهرة، أنها إثر خلافات زوجية فيما بينها والمتهم بالقليوبية لتعاطيه المواد المخدرة فقام الأخير باحتجازها بالوحدة السكنية خاصته لمدة عامين وتخلل تلك الفترة تعذيبه لها بموالاته التعدي عليها مستخدما يديه وأسلحة بيضاء (سكين - قطع خشبية - خرطوم) وتخلف من جراء ذاك التعدي عاهة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بـ٨٥%.

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