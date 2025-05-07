اعترافات صادمة لشاب شرع في قتل شقيقته بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب من قرية باسوس في القناطر الخيرية بالقليوبية بعد شروعه في قتل شقيقته الكبرى بعصا خشبية ما تسبب في إصابتها بكسر في الجمجمة، حيث اتهمها بعمل سحر والتسبب في مشاكل زوجية له.

عملت سحر وكنت هطلق مراتي، تفاصيل شروع شاب في قتل شقيقته بالقليوبية



تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود إخطار من مستشفى باستقباله ربة منزل 54 عاما مصابة بكسر في الجمجمة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية لمكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها مندوب مبيعات 35 عاما، حيث اتهمها بعمل سحر والتسبب في مشاكل زوجية له، وعلى إثر ذلك ضربها بعصا خشبية وتسبب في إصابتها.

ضبط المتهم في الشروع في قتل شقيقته بالقليوبية

وتم القبض على المتهم بالقليوبية وقال إن شقيقه عملت له سحر له وكان سيطلق مراته بعد أن تسببت له في مشاكل زوجية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتم التحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، والاستعلام عن حالة المصابة وسؤال شهود عيان الواقعة.

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