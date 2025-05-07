نصائح مهمة من هيئة الدواء قبل تناول المضاد الحيوي السيبروفلوكساسين

دواء السيبروفلوكساسين من المضادات الحيوية القوية وله الكثير من الأسماء التجارية في السوق المصري.

نصائح لتناول دواء السيبروفلوكساسين

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لتناول هذا النوع من المضاد الحيوي بأشكاله المختلفة لتجنب أي مشاكل صحية.

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء المصرية:

١- يجب أخذ الدواء بعد الأكل، خاصة عند الشعور بتعب المعدة

٢- في حالة تناول أدوية مثل كالسيوم، حديد، زنك، ألومنيوم، ماغنسيوم أو أدوية اخري مثل رابطات الفوسفات، يجب الفصل بينهم وبين السيبروفلوكساسين، أي يمكن تناول دواء السيبروفلوكساسين قبلهم بساعتين أو بعدهم بـ 6 ساعات.​



٣- عدم الحصول علي دواء السيبروفلوكساسين مع الأكلات التي تضم لبن مثل الحليب أو الزبادي أو العصائر التي تحتوي علي كالسيوم، لأنها تقلل امتصاص الدواء.​



٤- يجب شرب المياه بكثرة أثناء العلاج لكي تتجنب تكون الحصوات.​

وقالت هيئة الدواء المصرية أنه في حالة نسيان جرعة:​

١- لو تذكرت الجرعة بعد 6 ساعات أو أكثر قبل الجرعة القادمة: يمكن تناول الجرعة المنسية واكمال الجرعات القادمة في مواعيدها.​

٢- في حالة تذكر الجرعة قبل الجرعة القادمة بأقل من 6 ساعات: لا يجب اخر الجرعة المنسية، ويمكن إكمال باقي الجرعات القادمة في مواعيدها.​



وأكدت ضرورة عدم مضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة التي نساها المريض.​

وأشارت أنه في حالة حدوث أي آثار جانبية، يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لمتابعة سلامة الأدوية للمريض المصري.​

ويستخدم دواء السيبروفلوكساسين في علاج العدوي البكتيرية في الجهاز التنفسي والتناسلي والهضمي والمفاصل

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول بعض الأدوية التي يمكن أن تؤثر على نتائج التحاليل الطبية الخاصة بجرثومة المعدة.

أدوية تؤثر على نتائج التحاليل الطبية

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن أهم الأدوية التي تتداخل مع التحاليل الطبية، والتي ينتج عنها نتائج مخبرية غير دقيقة هي أدوية المضادات الحيوية لأن استخدامها قبل ٤ أسابيع من إجراء اختبار جرثومة المعدة يقلل من حساسية الاختبار ويعطي نتيجة خاطئة.

ونصحت هيئة الدواء بالتوقف عن أدوية مثبطات مضخة البروتون خلال مدة تتراوح من أسبوع الي أسبوعين قبل إجراء جرثومة المعدة.

وأوصت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى الطبيب وإبلاغه بالأدوية التي يتم الحصول عليها حتى لا يحدث تفاعلات بينها وبين نتائج التحاليل.

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود تداخلات دوائية لمضادات احتقان الأنف مع أنواع من الأدوية الأخرى.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن مضادات احتقان الأنف هي الأدوية التي تستخدم لإزالة احتقان الأنف، أو الرشح نتيجة نزلات البرد، مثل سودوايفيدرين.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة تناول هذا الدواء مع أدوية لعلاج مشاكل الغدة الدرقية، مثل ليفوثيروكسين​ أو في حالة المعاناة من مشاكل بالقلب، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل بالغدة الدرقية، مرض السكر، صعوبة التبول نتيجة تضخم البروستاتا​.​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من وجود بعض التداخلات الدوائية بين الأدوية وصبغات الفحص الطبي.



أدوية تؤثر على ​استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالأشعة

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالأشعة عن طريق الحقن الوريدي بالتزامن مع تناول بعض الأدوية التى تؤثر على وظائف الكلى يمكن أن يسبب الإصابة باعتلال الكلى الحاد للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى. ​

وأوضحت أمثلة للتداخلات الدوائية مع الصبغات، مثل: ​

١- بعض أدوية مرض السكري منها "ميتفورمين". ​

٢- بعض أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان.

٣- بعض المسكنات منها "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك".​

٤- بعض المضادات الحيوية منها "أميكاسين". ​

٥- بعض الأدوية المدرة للبول.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن استخدام هذه الأدوية لمدة من ٢٤ – ٤٨ ساعة قبل الحقن الوريدي للصبغات، و٤٨ ساعة بعد الحقن بعد استشارة مقدم الرعاية المختص. ​

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