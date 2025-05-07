الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

رادارات المرور تلتقط 40 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة

رادارات المرور
رادارات المرور

نفذ ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 40 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  مخالفات السير بدون تراخيص، ومخالفات موقف عشوائي،  مخالفات دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.

 

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