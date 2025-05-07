الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة ومودرن في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة الجونة ومودرن سبورت، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب خالد بشارة بالجونة، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

سيطر الجونة على مجريات الأمور مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

جاء تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: أحمد مجدي، عبد الرسول، أحمد شوشة، أحمد العش.

خط الوسط: أليو جاتا، نور السيد، حافظ، حسونة.

خط الهجوم: أوجو صامويل، مروان محسن.

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بالدوري

وجاء تشكيل مودرن سبورت ضد الجونة في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد صبري، محمد مسعد، محمد هلال، معتز زدام

هجوم: ارنولد ايبا

فيما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، وليد علي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمد اميسي، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان

ترتيب الجونة مودرن سبورت

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري نايل برصيد 27 نقطة.

ولعب أربع مباريات في مجموعة الهبوط وفاز في ثلاث مباريات على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين وعلى زد إف سي 2-1 وعلى إنبي بهدف دون رد وتعادل في مباراة واحدة مع سموحة بهدف لكل منهما.

وفي حالة فوز الجونة على مودرن سبورت سيرتفع رصيده إلى 30 نقطة ويتصدر مجموعة الهبوط ويضمن البقاء رسميا.

على الجانب الآخر يحتل مودرن سبورت بقيادة المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة، المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري نايل برصيد 15 نقطة ولعب ثلاث مباريات في مجموعة الهبوط.

وفاز في مباراتين على سموحة بهدفين نظيفين وعلى غزل المحلة 2-1 وخسر مباراة واحدة أمام إنبي بنتيجة 1-2.

وفي حالة فوز مودرن سبورت على الجونة سيرتفع رصيده إلى 18 نقطة ويقلص الفارق مع غزل المحلة إلى نقطتين في انتظار نتيجة مباراة الإسماعيلي مع إنبي.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده عمر فتحي ومحمد سعيد عبدالعظيم ومعهم جلال أحمد حكما رابعا وأمين عمر حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

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