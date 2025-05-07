الجونة يواجه مودرن سبورت في مباراة تأمين البقاء بالدوري

يواجه فريق الجونة، نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الأربعاء، على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الجونة مودرن سبورت

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، بالدوري المصري.

ترتيب الجونة مودرن سبورت

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري نايل برصيد 27 نقطة.

ولعب أربع مباريات في مجموعة الهبوط وفاز في ثلاث مباريات على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين وعلى زد إف سي 2-1 وعلى إنبي بهدف دون رد وتعادل في مباراة واحدة مع سموحة بهدف لكل منهما.

وفي حالة فوز الجونة على مودرن سبورت سيرتفع رصيده إلى 30 نقطة ويتصدر مجموعة الهبوط ويضمن البقاء رسميا.

على الجانب الآخر يحتل مودرن سبورت بقيادة المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخه، المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري نايل برصيد 15 نقطة ولعب ثلاث مباريات في مجموعة الهبوط.

وفاز في مباراتين على سموحة بهدفين نظيفين وعلى غزل المحلة 2-1 وخسر مباراة واحدة أمام إنبي بنتيجة 1-2.

وفي حالة فوز مودرن سبورت على الجونة سيرتفع رصيده إلى 18 نقطة ويقلص الفارق مع غزل المحلة إلى نقطتين في انتظار نتيجة مباراة الإسماعيلي مع إنبي.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده عمر فتحي ومحمد سعيد عبدالعظيم ومعهم جلال أحمد حكما رابعا وأمين عمر حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

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