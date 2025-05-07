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محافظات

المؤبد لطالب وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لطالب وتغريمة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض "كتر" دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

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المؤبد لطالب وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
أحالت النيابة العامة بـالقليوبية  المتهم:- "بيشوي ع س س" السن: ٢١ سنة - طالب ومقيم في: شارع البترول - الخصوص، في الجناية رقم ١٩٤٣٤ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٤٦٦١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (احادي استيل المورفين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (كتر).

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