تفاصيل الأزمة الصحية لحسام عاشور منذ الرحيل عن الأهلي

يعاني حسام عاشور نجم الأهلي السابق، من أزمة صحية تستدعي دخول المستشفى بين الحين والآخر.

وكان آخرها أمس الثلاثاء، حيث تعرض نجم الأهلي لأزمة صحية استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، ونقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث خضع لفحوصات شاملة للاطمئنان على حالته الصحية بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

حسام عاشور يعاني من نوبة تشنجات

وأكد مصدر مقرب من حسام عاشور أن اللاعب يعاني من نوبة تشنجات منذ الرحيل عن النادي الأهلي وأزمته، آنذاك، مع إدارة القلعة الحمراء.

وكشف المصدر أن حسام عاشور كاد أن يبتلع لسانه في إحدى هذه النوبات لولا تدخل زوجته والتي سارعت به إلى المستشفى وتم إنقاذ حياته.

ورحل عاشور عن صفوف القلعة الحمراء في عام 2020، نظرًا لبعض الخلافات التي نشبت مع مجلس الإدارة على الأمور الخاصة باعتزال اللاعب، ليتعاقد مع الاتحاد السكندري لمدة موسم قبل أن يعتزل الساحرة المستديرة.

رد فعل النادي الاهلي ومحمود الخطيب

وعلى الرغم من خروج حسام عاشور للاعتذار في أكثر من لقاء لجماهير الأهلي وإدارة الفريق، خاصة محمود الخطيب، إلا أن رئيس القلعة الحمراء لم يبادر بالاتصال حتى هذه اللحظة للاطمئنان على حالة حسام عاشور.

وقال أكد المقربين: إن حسام عاشور يأمل في قبول محمود الخطيب اعتذاره عن طريقة رحيله غير اللائقة من الأهلي، ولكنه لم يتلقَ حتى الآن أي اتصالات حتى من أعضاء مجلس إدارة الأحمر.

وارتدي حسام عاشور قميص الأهلي لأول مرة في عام 2003، وبالتحديد في بطولة الدوري المصري الممتاز، لتبدأ رحلة مسمار خط الوسط مع الأهلي والتي استمرت 17 عاما، لعب خلالها 497 مباراة، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع 17 هدفا.

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