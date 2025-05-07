الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

في جولة مفاجئة..

نائب محافظ دمياط تتفقد مدرسة الأنصاري بفارسكور لمتابعة انتظام العملية التعليمية

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط تتابع مدارس فارسكور، فيتو

أجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدرسة الأنصاري الابتدائية بمدينة فارسكور، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية عقب انقطاع الأسبوع الماضي وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتنفيذًا لخطة المتابعة الميدانية المستمرة.

 

تفقد لمستوى النظافة والتزام المعلمين
رافَق الجولة محمد محجوب، رئيس مركز ومدينة فارسكور، حيث تفقدت نائب المحافظ الفصول الدراسية ومستوى النظافة العامة، وأشادت بالانضباط الملحوظ ونظافة دورات المياه داخل المدرسة، مؤكدة أهمية الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة.

نائب محافظ دمياط تتابع المدارس 
نائب محافظ دمياط تتابع المدارس 

 

دعم لمعلمي الخدمة العامة وتوجيهات بالتفاعل مع الطلاب


وخلال الجولة، التقت نائب المحافظ بعدد من معلمي الخدمة العامة، ووجهت بضرورة انتظامهم اليومي داخل المدرسة، والتفاعل الإيجابي مع العملية التعليمية، من خلال التواجد داخل الفصول والاستفادة من خبرات المعلمين الأساسيين، بما يسهم في تطوير قدراتهم وخدمة الطلاب.

دعوة لتفعيل مبادرة "تعالوا نكمل دراستنا"
شددت المهندسة شيماء الصديق على أهمية تفعيل مبادرة "تعالوا نكمل دراستنا"، التي تستهدف الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وتدعم توجه الدولة في رفع الوعي بأهمية استكمال الدراسة، مشيرة إلى أن التعليم الجيد هو ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

إشادة بالإدارة المدرسية ومطالبة بإزالة الإشغالات


كما أشادت نائب المحافظ بالإدارة الجيدة للمدرسة، والتي ساهمت في تحقيق الانضباط داخل الفصول، مؤكدة على أهمية إزالة الإشغالات المحيطة بالمبنى المدرسي بما يضمن بيئة آمنة للطلاب.

استمرار الجولات الميدانية لتحقيق جودة التعليم


وأكدت نائب المحافظ في ختام زيارتها أن تلك الجولات المفاجئة ستتواصل بمختلف مدارس المحافظة لمتابعة الأداء وحل المشكلات على أرض الواقع، بما يواكب رؤية الدولة في النهوض بمنظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للجميع.

 

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