محافظ الغربية يكشف موقف تحديد الأحوزة العمرانية

ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سامية توفيق، بشأن إشكالية التصالح في مخالفات البناء بمحافظة الغربية.

حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء بمحافظة الغربية

وفي هذا الصدد رد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مؤكدا التزام المحافظة، وكافة الجهات التابعة لها بالمادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي كل خطوات التصالح وفيما يتعلق بالتعديل علي خطوط التنظيم والشوارع طبقا للمخططات وتغير الاستخدام الصادر بهم قرار المحافظة رقم 1021 لسنة 2024 لتسهيل عمل اللجان الفنية في هذا الشأن.



حل مشكلة التصالح في البناء على الأراضي الزراعية

وفيما يتعلق بالبند 9 من المادة الثانية من قانون التصالح على مخالفات البناء الواقعة على الأرض الزراعية، كشف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 551 لسنة 2024 بناط بها إعداد ملفات خاصة بالكتل القريبة والمتناثرة، وتم إرسالها لهيئة التخطيط العمراني، ووزارة الزراعة لاتخاذ اللازم.

وقال محافظ الغربية: ورد إلينا كتاب وزارة الزراعة بالموافقة على العمل بالكتل القريبة، وجاري حاليا التصالح عليها، وفي انتظار رد وزارة الزراعة النهائي في هذا الشأن.



اعتماد الأحوزة العمرانية في محافظة الغربية

وأعلن المحافظ، أنه جاري حاليا توقيع جميع الأحوزة العمرانية المعتمدة على الطبيعة من قبل مديرية المساحة وتقوم هيئة التخطيط العمراني بالانتهاء حاليا من إعداد المخططات الاستراتيجية لمدينة المحلة والقري التابعة لها وفور ورد المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط تقوم المحافظة بعمل مخططات تفصيلية واشتراطات للبناء للمناطق المضافة للأحوزة العمرانية طبقا لقانون البناء الموحد.

وكشف تشكيل لجنة برئاسته لسرعة الانتهاء من توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، وفيما يتعلق بملف عدم الانتهاء من تطوير كورنيش محلة أبو علي، قال المحافظ إن المشروع يتم تنفيذه عن طريق جهاز تعمير الساحل الشمالي ونسبة التنفيذ حاليا تبلغ 85 بالمائة، وإعادة رصف شارع الثورة تجاوز 90 بالمائة وتم مخاطبة الجهاز اكثر من مرة لسرعة الانتهاء من الأعمال وتلافي الملاحظات، وجاري حاليا العمل بكورنيش محلة أبو علي لاستكمال الأعمال.

وعن ملف إحلال وتجديد كوبري صفط تراب، قال المحافظ إن الكوبري يتبع الإدارة العامة للصرف بالغربية وحالته الإنشائية جيدة ويحتاج لصيانة فقط وفقا للتقرير الهندسي، وتم توفير الاعتمادات المالية بقيمة 14 مليون جنيه لصيانة عدد من الكباري ومن ضمنهم هذا الكوبري، وجاري الآن السير في الإجراءات.

وعن عدم رصف مدخل قرية بطينة مركز المحل، أكد المحافظ، عقد اجتماع بمجلس ومدينة المحلة، وانتهى الاجتماع إلى أن هذا الجزء المشار إليه بطلب الإحاطة غير منتهي المرافق، حيث يوجد خطوط مياه وصرف صحي لم يتم تنفيذها وبمجرد الانتهاء يمكن رصف الجزء المذكور مع العلم أن مركز ومدينة المحلة مدرج ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



المشروعات الاستثمارية في محافظة الغربية

كما ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب آمال عبدالحميد ومحمد فايد وإبراهيم الديب، ومحمود الشامي، عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بالمحافظة.

المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وفي هذا الصدد أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أنه في انتظار التدشين الرسمي للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والمدرج بها مركز بسيون ومركز كفر الزيات ومركز المحلة الكبري ومركز قطور، وأنه جاري العمل حاليا ببعض القطاعات منها الصرف الصحي ببعض قري مركز المحلة من تمويل الخطة الاستثمارية.

وكشف المحافظ، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية حتى 20 إبريل من هذا العام، الإجمالي منه 651 مليون جنيه و200 ألف، والمتاح منه هو نفس المبلغ والمنصرف منه 574 مليون و200 ألف والمتبقي 76 مليون و900 ألف، ونسب التنفيذ وصلت إلى 95% لمشروعات الخطة الاستثمارية.



وفيما يتعلق بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لمعهد ابن تيمية بقرية منشية الأمراء، أوضح المحافظ، أن قطعة الأرض مسلمة من هيئة الإصلاح الزراعي إلى الأموال المستردة بوزارة المالية وليست ملكا للوحدة المحلية أو المحافظة، وبشأن نقل موقف كفر حجازي العشوائي، قال المحافظ إنه تم التنسيق بين إدارة المواقف والمرور لمنع تواجد أي سيارة تعوق حركة المرور بالمنطقة مع العلم أنه لا يوجد أماكن شاغرة بموقفي طلعت حرب أو سكة زفتى لنقل موقف كفر حجازي إليهما.

وبشأن إعادة رصف مدخل قرية صان الحجر مركز بسيون، قال المحافظ إنه تم اقتراح إدراج المشروع بخطة 2025 2026 بالتنسيق مع الجهات وشركات المرافق، وتم تمهيد وتسوية الطريق لحين الرصف،

وأوضح المحافظ أنه بشأن قطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل بمدينة كفر الزيات، فإن المنطقة المشار إليها بطلب الإحاطة منطقة عشوائية وتحتاج إلى 80 عمود جهد منخفض بالمشتملات، ووافق مجلس إدارة شركة الكهرباء على توصيل التيار الكهربائي للمنطقة عن طريق المحاسبة بالتكلفة الفعلية، وتم الانتهاء من شبكة التوصيل وتركيب العدادات للمسددين للرسوم المقررة لقيمة مقاسيات التوصيل وهم 46 منزلا.

وأكد محافظ الغربية ردًا على طلبي إحاطة للنائب غباشي بدير، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات رصف طريق عزبة شعبان مركز طنطا وإعادة الشيء لأصله بالطرق داخل نطاق مركز طنطا، أنه تم إعادة طرح المشروع مرتين ولم يتقدم أي من الشركات لسحب كراسة الشروط والمواصفات، وجاري الآن اتخاذ الإجراءات لإعادة الطرح مرة ثالثة، وفيما يتعلق برد الشيء لأصله فقد قامت مديرية الطرق بطرح 8 مشروعات لأعمال رد الشيء لأصله بنطاق المحافظة منها 2 بمركز ومدينة طنطا طريق كفر الحما عزبة شعبان، وطريق كفر خضر كفر مسعود، وسيكون الفتح الفني خلال أيام قليلة.



وعن تحمل المواطن قيمة أسلاك الإنارة العمومية، قال المحافظ إن هذا الأمر من اختصاص شركة الكهرباء وهى الجهة المعنية بذلك وإجراء الصيانات اللازمة.

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