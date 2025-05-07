الأربعاء 07 مايو 2025
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سياسة

محافظ الغربية يكشف خطوات توفير ظهير صحراوي للمحافظة

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيتو

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه سبق وأن تقدمت المحافظة بمقترح لدراسة مساحة 54251 فدانا بناحية وادي النطرون العالمين لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد ومرفق بالمقترح استغلال تلك المساحة كظهير صحراوي لمحافظة الغربية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء مجلس الوزراء أو المركز الوطني للتخطيط أو الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وفي هذا الإطار ورد إلى المحافظة كتاب المركز الوطني للتخطيط لاستخدامات أراضي الدولة رقم 147 بتاريخ الثاني من يونيو عام 2019 تضمن موافقة المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي إعادة تلك المساحة المقترحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في اقامة مجتمع عمراني جديد مع امكانية قيام محافظات الدلتا التي ليس لها ظهير صحراوي بحجز أراضى او اسكان متميز او اسكان اجتماعي داخل تلك الموقع المقترح لمدينة النوبارية الجديدة والمدن الجاري إنشائها.                                          

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والمنعقد الان برئاسة المهندس احمد السجيني وخلال رده علي طلبي احاطة مقدم من النائبة امال عبدالحميد والنائب عامر الشوربجي بشان عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة وصعوبة التوسع الأفقي بالمحافظة.

ظهير صحراوي يسمح بالتوسع العمراني

وأشار الي ان المحافظة الجميع يعلم ان ليس لها ظهير صحراوي يسمح بالتوسع العمراني وتم مخاطبة جميع الجهات لاعادة النظر في قيود الارتفاع لعدد 80 من قري المحافظة من اجمالي 331 قرية بقيود ارتفاع ما بين 15 الي 27 متر وانه جاري الان التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعادة النظر في قيود الارتفاع لجميع مدن المحافظة الثمانية ويتم الان دراسة إمكانية زيادة قيود الارتفاع بدون تاثير علي المرافق والمرور وتم تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية لامكانية تنفيذ هذا الامر والعمل علي التوسع الراسي دون التاثير علي البنية التحتية والمرافق وانتظام حركة المرور.

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الإدارة المحلية بمجلس النواب الأمانة العامة لوزارة الدفاع الهيئة العامة للتخطيط العمراني اللواء أشرف الجندى النوبارية الجديدة رئيس مجلس الوزارء مجلس الوزراء مجلس النواب

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