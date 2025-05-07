بدء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب لمناقشة طلبات إحاطة بحضور محافظ الغربية

بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة من أعضاء المجلس عن الغربية إلى الحكومة، بحضور محافظ الغربية.

صعوبة التوسع الأفقي

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن صعوبة التوسع الأفقي بمحافظة الغربية لعدم وجود ظهير صحراوي يسمح بذلك، وطلب مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية دونًا عن باقي محافظات إقليم الدلتا، ورؤية الحكومة عام 2012 بإضافة ظهير صحراوي للمحافظة من خلال ضم بعض أراضي وادي النطرون، وكذلك الموقف التنفيذي وإجراءات سير عمل منظومة التصالح في مخالفات البناء - بمحافظة الغربية.

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

ويناقش اجتماع محلية النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة سامية توفيق، بشأن عدم تنفيذ المادة (2) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكذلك عدم تنفيذ الحيز العمراني بمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على أرض الواقع بالرغم من اعتماده.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، وذلك حتى يطابق الواقع الحالي للمدينة.

وًتنافش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن:

الأول: عدم رفع مخلفات المباني بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الأمر الذي يتسبب في تشويه المظهر العام للمنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والصحة العامة للمواطنين، ومخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحتهما التنفيذية.

الثاني والثالث: ضرورة طرح حي أول وثاني المحلة الكبرى لإحدى شركات الجمع المنزلي للقمامة، وذلك لتحسين منظومة النظافة بالمدينة العمالية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ازدواجية تحصيل مبالغ تجميع المخلفات

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن ازدواجية تحصيل مبالغ تجميع المخلفات والقمامة من القري بمحافظة الغربية، وذلك من خلال شركة الكهرباء ومتعهدي جمع القمامة، ومدى إمكانية تحديد جهة واحدة فقط لهذا الشأن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن قطع التيار الكهربائي عن عدد ٥٠٠ منزل بمنطقة الشونة بمدينة كفر الزيات، وتعنت شركة كهرباء جنوب الدلتا في إعادة توصيل الخدمة لهم، فضلًا عن رفض تركيب أعمدة إنارة الشوارع، وسوء إدارة الشركة.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب غباشى محمد بدير، بشأن عدم السماح للمواطنين بمحافظة الغربية بتحميل أسلاك الكهرباء على أعمدة الإنارة بالرغم من مرورها من أمام منازلهم، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال إعادة رصف الجزء المتهالك من شارع الترعة حي ثاني المحلة الكبرى محافظة الغربية حتى الآن بالرغم من الموافقة على إعادة رصفه بتاريخ 7 من إبريل عام 2024، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 من يناير سنة 2025.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب غباشي بدير، بشأن تقاعس محافظة الغربية عن إنهاء إجراءات رصف مسافة حوالي 450م بطريق عزبة شعبان على طريق كفر الحمار، فضلًا عن عدم إعادة الشيء لأصله بالطرق الكائنة داخل مركز ومدينة طنطا.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بالعديد من قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل بشأن عدم قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسليم قطعة أرض مساحتها (2 فدانًا و8 قيراطًا و12 سهمًا)، بناحية المعتمدية بمركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية للجهات المعنية، وذلك لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام عليها، مع العلم أنه تم سداد كامل ثمن هذه الأرض منذ أكثر من (6) سنوات.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن إعادة رصف مدخل قرية صان الحجر بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

تعمير الساحل الشمالي

ويشهد الاجتماع كذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سامية محمد توفيق، بشأن تأخر جهاز تعمير الساحل الشمالي والشركة المنفذة لأعمال تطوير كورنيش محلة أبو على – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية – عن تنفيذ أعمال رصف المنطقة من مستشفى السلام وحتى الطريق الدائري، وشارع الثورة، حيث إن المشروع بدأ منذ 3 سنوات ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وكذلك إحلال وتجديد ورفع كفاءة كوبري صفط تراب فرع شبرا ملكان مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما يناقش الاجتماع، عدم رصف مدخل قرية بطينة التابعة لمركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية حيث إن مدخل القرية لا يتعدى الـ 600 متر بدءًا من الطريق الدائري حتى الجمعية الزراعية، علمًا بأنه تم الانتهاء من أعمال المرافق العامة (تليفونات، مياه وصرف) مع العلم أن مشروع توصيل الغاز سيتم تنفيذه من الجهة الأخرى لمدخل القرية.

ويتضمن الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن التباطؤ الشديد في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال تطوير كوبريي المشاة اللذين يعبران فوق قضبان السكك الحديدية وطريق سكة طنطا بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

كما يناقش الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة الغربية، وكذلك الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالي 2024 / 2025.

كما يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة ومساحتها 2100 م2 بقرية منشأة الأمراء مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية- لصالح معهد ابن تيمية الابتدائي الأزهري لإجراء التوسعات اللازمة لاستيعاب الكثافات الطلابية.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن، موقف كفر حجازي العشوائي الكائن أمام نفق الكوبري السفلى بمنطقة السبع بنات بحي ثان المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وضرورة نقله إلى موقف سكة زفتى أو موقف طلعت حرب.

كما يناقش الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عبد المنعم العشري، بشأن عدم تشغيل موقف العزيزية التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز سمنود بمحافظة الغربية، حتى الآن، بالرغم من الحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتشغيل خط (العزيزية – طنطا) لتخفيف أعباء المواطنين، فضلًا عن تكلفة إنشائه التي بلغت أكثر من 300 ألف جنيه.

فرض رسوم غير قانونية

ويتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضرورة تطوير الميادين الرئيسية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على سبيل المثال (الشون، أبو الفضل، الششتاوى، الزراعة، المحطة)، وطلب آخر بشأن توفير اعتماد مالي لمشروع تطوير منطقتي (الرجبي بحي أول، والوزارية بحي ثان) بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وطلب آخر بشأن فرض رسوم غير قانونية قدرها 1800 جنيه على تراخيص الأكشاك بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

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