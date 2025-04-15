محافظ الدقهلية يستعرض إجراءات تنفيذ مشروع الموقف الحضاري بسندوب

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم اجتماعا لمناقشة واستعراض أفضل السبل للبدء في إجراءات فعلية لتنفيذ مشروع الموقف الحضاري بمنطقة سندوب خلف المستشفى العسكري بالمنصورة.

وذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور خالد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، محمود النجدي مدير المكتب الفني بهيئة الأوقاف، محمود المرسي رئيس هيئة الأوقاف بالدقهلية، المهندس فتحي الدسوقي وكيل وزارة الإسكان والتشييد بهيئة الأوقاف، والمحاسب أحمد البنداري مدير إدارة المواقف بديوان عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنيين، ومدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية.

واستهل اللواء "مرزوق" اجتماعه بتوجيه تحية إجلال وتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مثمنا دور الوزارة لإنجاح هذا المشروع العملاق الذي يعد حلم لأبناء المحافظة منذ سنوات، والذي يعمل على تسهيل حركة تنقلهم اليومية، وأوضح أن الموقف سيكون نقلة نوعية لمدينة المنصورة، حيث يقام على مساحة 21 ألف متر مربع، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الملحقة بالموقف وستكون على مساحة 21 ألف مربع.

الموقف الحضاري الجديد سيكون نموذجا للمواقف الحضارية

وأضاف محافظ الدقهلية أن الموقف الحضاري الجديد سيكون نموذجا للمواقف الحضارية المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، من خلال أبواب إلكترونية للدخول والخروج، وكاميرات للمراقبة بالإضافة إلى نقطة للحماية المدنية والإسعاف، وأماكن ترفيهية ومول تجاري وبنوك ومطاعم.

يقام على مساحة 10 أفدنة

ووجه "مرزوق" بضرورة الإنتهاء من كافة التصميمات والرسومات الخاصة بالموقف بما يحقق أهداف تنفيذ الموقف الحضاري بمدينة المنصورة، والذي يقام على مساحة 10 أفدنة، وأكد أن الموقف الجديد يقضي على المواقف العشوائية داخل مدينة المنصورة، والحد من التكدس المروري حيث يتم نقلها خارج المدينة مما يسهل حركة تنقل مواطني الدقهلية والمترددين على المحافظة.

إعداد دراسة مرورية وافية ومفصلة على الطبيعة

وطالب محافظ الدقهلية مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، بإعداد دراسة مرورية وافية ومفصلة على الطبيعة تحدد مدى الحاجة إلى مسارات مرورية جديدة أو تعديل مسارات قائمة، مع الأخذ في الاعتبار وضع التصور الذي يمنع التكدس ويسمح بتخصيص بوابات للسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.