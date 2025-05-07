لأول مرة، مناقشة رسالة ماجستير حول الطب الدفاعي بحضور نقيب أطباء مصر (صور)

شهدت كلية الطب بجامعة قناة السويس مناقشة أول رسالة ماجستير من نوعها في تاريخ الجامعة تتناول موضوع "الطب الدفاعي" تحت عنوان مدى انتشار الطب الدفاعي بين الأطباء في مستشفيات جامعة قناة السويس"، قدمتها الطبيبة إسراء جمال أحمد دياب، بعنوان "مدى انتشار الطب الدفاعي بين الأطباء في مستشفيات جامعة قناة السويس".

مناقشة رسالة ماجستير عن الطب الدفاعي الرسالة الأولى من نوعها

وأقيمت المناقشة وسط حضور أكاديمي وطبي رفيع المستوى من جامعة قناة السويس تقدمه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر وأستاذ التخدير بجامعة الأزهر عضو لجنة المناقشة، في إشارة إلى أهمية الرسالة وموضوعها المستحدث في الأوساط الطبية.

جانب من المناقشة،فيتو

جانب من المناقشة،فيتو

جانب من المناقشة،فيتو

ويُعد هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يتناول هذا التخصص الدقيق داخل الجامعة، ما يعكس تطور اهتمامات البحث العلمي بكلية الطب وقدرتها على طرح موضوعات تمس واقع المهنة وتشكل مرجعية مستقبلية في مجالات الطب المجتمعي والإداري.

جانب من المناقشة،فيتو

جانب من المناقشة،فيتو

وحضر المناقشة عدد من رموز المهنة، من بينهم الدكتور سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية السابق وعضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور مصلح عبدالرحمن، رئيس قسم طب الأسرة بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور نادر النمر عميد كلية طب جامعة قناة السويس السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والشيخ عبدالخالق العطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ محمد الروبي مسؤول إعلام مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وعدد من قيادات محافظة الإسماعيلية.

جانب من المناقشة،فيتو

جانب من المناقشة،فيتو

وتكوّنت لجنة المناقشة من الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور وائل زيد، أستاذ مساعد طب الأسرة بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور حازم الجمل، أستاذ مساعد طب الأسرة أيضًا بذات الكلية.

وقد أثنت اللجنة على الجهد البحثي المبذول في إعداد الرسالة، التي ناقشت موضوعًا حساسًا يمس علاقة الطبيب بالمريض، ويعكس تحديات المهنة في ظل الظروف القانونية والمجتمعية الراهنة.

كما تألفت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور وائل زيد، أستاذ مساعد طب الأسرة بكلية طب جامعة قناة السويس، والدكتورة سمر فرج، أستاذ مساعد طب الأسرة بجامعة قناة السويس، والدكتورة خديجة عبدالرحمن، مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة، والذين قدموا دعمًا علميًا وإشرافيًا كبيرًا للطبيبة الباحثة خلال إعدادها للدراسة.

جانب من المناقشة،فيتو

جانب من المناقشة،فيتو

جانب من المناقشة،فيتو

قرارات طبية مدفوعة بالخوف من المساءلة القانونية أو العقوبات التأديبية

تناولت الرسالة مفهوم "الطب الدفاعي" والذي يُقصد به لجوء الطبيب إلى اتخاذ قرارات طبية مدفوعة بالخوف من المساءلة القانونية أو العقوبات التأديبية، وليس بالضرورة من منطلق الحاجة العلاجية للمريض.

وقد سلطت الباحثة الضوء على مدى شيوع هذه الممارسات بين الأطباء في مستشفيات جامعة قناة السويس، وأثرها على جودة الخدمة الصحية وممارسة الطب المبني على الأدلة.

كما ناقشت الرسالة العوامل التي تدفع الأطباء إلى هذا النوع من الممارسات، مثل القوانين المنظمة للعمل الطبي، وضعف الثقافة القانونية لدى الأطباء، والخوف من الشكاوى الكيدية، فضلًا عن تأثير وسائل الإعلام والرأي العام.

وأظهرت النتائج أن نسبة ليست بالقليلة من الأطباء تمارس الطب الدفاعي بدرجات متفاوتة، ما يستوجب إعادة النظر في منظومة الحماية القانونية والمهنية للأطباء.

في مداخلته خلال جلسة المناقشة، أكد الدكتور أسامة عبدالحي أهمية البحث في هذا التوقيت، مشيدًا بجهود الطبيبة إسراء دياب ولجنة الإشراف، ومعتبرًا أن الدراسة تمثل إضافة حقيقية للمكتبات الطبية، لما لها من صلة مباشرة بالممارسة اليومية للطبيب، ولما تطرحه من تساؤلات حول مستقبل المهنة بين الواجب الإنساني والضغوط القانونية، مشيدا بكلية بقسم طب الأسرة

كما دعا الدكتور سعيد الشربيني إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطواقم الطبية لزيادة الوعي بالمسؤوليات القانونية، والعمل على خلق بيئة عمل داعمة للطبيب والمريض على حد سواء.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وتسعى لتعديل بعض التشريعات لحماية الطبيب دون الإخلال بحقوق المريض.

من جانبها، عبرت الطبيبة إسراء دياب عن امتنانها لكل من ساندها خلال إعداد الرسالة، موجهة شكرًا خاصًا إلى لجنة الإشراف والمناقشة، مؤكدة أن اختيارها لهذا الموضوع نبع من حرصها على خدمة زملائها الأطباء ولفت النظر إلى القضايا التي تمس استقرار المهنة ومصلحة المرضى.

وفي ختام الجلسة، أوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتعميم نتائجها على المستشفيات التعليمية، للاستفادة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، والتي شملت ضرورة دعم الأطباء نفسيًا وقانونيًا، وتشجيعهم على ممارسة الطب بمعايير علمية ومهنية، بعيدًا عن الخوف من العقوبة أو الاتهام.

وقد قُوبلت الرسالة بإشادة واسعة من الحضور، وسط أجواء علمية مفعمة بالحوار المثمر والاهتمام الحقيقي بالقضايا الواقعية التي يواجهها الأطباء في مصر، ما يعكس الدور الفاعل لجامعة قناة السويس في طرح قضايا الطب والمجتمع من خلال البحث العلمي الجاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.