الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

حادث أمني في رفح الفلسطينية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

إجلاء جنود الإحتلال،
إجلاء جنود الإحتلال، فيتو

أعلن المركز الإعلامي الفلسطيني عن وقوع حادث أمني فى رفح جنوب قطاع غزة، موضحًا أن مروحيات إسرائيلية تجلى جنودًا قتلى وجرحى. 

حماس تنعى القائد بكتائب القسام المهندس خالد أحمد الأحمد

جدير بالذكر أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس نعت القائد بكتائب القسام المهندس خالد أحمد الأحمد "شهيد الفجر"، والذي ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، اليوم الأربعاء، في مدينة صيدا جنوب لبنان. 

استشهاد 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي

وفي وقت سابق؛ أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي ثانِ لمدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.  

قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الغارة الأولى على مدرسة في مخيم البريج

ونقل ردايو فرانس الدولي في موقعه على الإنترنت، عن الدفاع المدني قوله: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء أمس الثلاثاء الغارة الأولى على مدرسة في مخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد 22 شخصًا. 
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أنه استهدف “مركز قيادة وسيطرة” تابع لحركة حماس.

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