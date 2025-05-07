الأربعاء 07 مايو 2025
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سياسة

الجبهة الوطنية يختار 6 أمناء مساعدين للحزب بشمال سيناء

الجبهة الوطنية، فيتو
الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية اختيار الأمناء المساعدين لأمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، والتي يرأسها الحبيب الديب، وذلك بعد اجتماع لجنة اختيار القيادات وموافقة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، وعرض أمين التنظيم ومراجعة الأسماء المرشحة بناء على معايير محددة، منها الإطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين للأمانة.

اختيار أمناء مساعدين للجبهة الوطنية 

ووقع الاختيار على كل من،: النائب عطية محمد سليمان، والشيخ عبد السلام صالح حسين وشهرته عبد السلام الكيكي، علاء الدين سليمان حمد، عبد الهادي سليمان وشهرته سعيد أبو فريشح، محمد حسن ضرغام، حجاج فايز الصعيدي. 

 

حزب الجبهة الوطنية 

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، ورئيس حزب الجبهة الوطنية، كلف أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

 

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