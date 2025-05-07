مطالب باستدعاء وزيري السياحة والخارجية للبرلمان لعرض خطة مواجهة مافيا الحج

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار، والخارجية، بشأن مافيا الاتجار في الحج، وما يتعرض له آلاف المصريين من عمليات نصب وترحيل ومخاطر داخل الأراضي المقدسة.

مافيا استغلال المصريين في موسم الحج

وأشارت إلى أن هناك عصابات منظمة تستغل تأشيرات الزيارة والتأشيرات الخاصة للتحايل على قوانين الحج، عبر وسطاء وسماسرة يتعاونون مع أطراف سعودية، مما يؤدي إلى ترحيل الحجاج المصريين قبل أداء المناسك، بعد استنزاف أموالهم.

تكرار سيناريو العام الماضي مع المصريين في موسم الحج

وحذّرت عضو مجلس النواب، من تكرار سيناريو العام الماضي، حيث تعرض مئات المواطنين لمآسٍ إنسانية وإهانات جسيمة، بعد أن تركوا بلا حماية أو تنظيم في مكة.



معايير صارمة لمواجهة مافيا الإتجار في الحج

وطالبت عضو مجلس النواب، باتخاذ عدد من الإجراءات بشكل عاجل، مثل وضع معايير صارمة لملف التأشيرات الخاصة، وإلغاء هذا النظام، مع إغلاق شركات السياحة المخالفة، وتقديم أصحابها والسماسرة للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع تفعيل الرقابة من وزارة السياحة والآثار.

منع إصدار تأشيرات الزيارة الخاصة بموسم الحج بداية من شهر رمضان

كما طالبت بمنع إصدار تأشيرات الزيارة الخاصة بموسم الحج بداية من شهر رمضان من كل عام، بالتعاون مع القنصلية السعودية.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية وضع خطة شاملة لمنع تكرار المشكلات السابقة وضمان توفير خدمات جيدة للحجاج.

تحسين تنظيم حج القرعة

ودعت إلى أهمية تحسين تنظيم حج القرعة الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، خاصة في ما يتعلق بالمبيت في منى وعرفات، وتوفير خيام تليق بالمواطن المصري أسوة بالدول الأخرى.

وشددت على ضرورة إلزام الحكومة بوضع خطة تنفيذية واقعية تمنع تكرار الكوارث السابقة، وتضمن كرامة الحجاج المصريين.

وأكدت النائبة أهمية منع الحج غير الشرعي الذي يهدد أمن وسلامة المواطن المصري ويسيء لصورته في الخارج، مع المحاسبة على المخالفات.

وطالبت بسرعة التدخل لحل أزمة معاناة المصريين داخل مكة، وخاصة في مناطق العزيزية، بسبب تلاعب بعض الشركات والسماسرة المنتمين لتيارات دينية متشددة.

إلغاء تراخيص شركات السياحة التي تعمل فقط في الحج والعمرة

وشددت على ضرورة إلغاء تراخيص شركات السياحة التي تعمل فقط في الحج والعمرة دون جلب سياح من الخارج، لتحقيق توازن اقتصادي ووقف الاستغلال الموسمي.

وطالبت باستدعاء وزيري السياحة والخارجية لمناقشة الأمر بشكل عاجل داخل لجنة السياحة بمجلس النواب، قبل بدء موسم الحج، واتخاذ قرارات حاسمة تضمن عدم تكرار الكوارث والمآسي التي يتعرض لها الحجاج المصريون كل عام.

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