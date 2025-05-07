الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

تشكيل الأجهزة الفنية واعتماد الموازنة على طاولة مجلس "الكرة الطائرة" غدًا

اتحاد الكرة الطائرة،
اتحاد الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، اجتماعًا هامًا غدًا الخميس بمقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة عددًا من الملفات الهامة، أبرزها اعتماد موازنة المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، إلى جانب اعتماد الخطة الشاملة للاتحاد حتى موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس 2028، بالإضافة لإعلان تشكيل الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات.

الترتيبات النهائية المتعلقة بملف الخبير الأجنبي

ويناقش المجلس الترتيبات النهائية المتعلقة بملف الخبير الأجنبي، حيث تم الاستقرار على التعاقد مع خبير إيطالي لقيادة منتخب رجال الكرة الطائرة.

من جانبه، أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة يعمل في جميع الاتجاهات، في ظل التحديات الكبيرة والرغبة القوية في تطوير أداء المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، سواء للرجال أو السيدات، الشباب أو الناشئين.

وأضاف قمر أن المجلس استقر على الاستعانة بخبير إيطالي لقيادة منتخب الرجال خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد وموعد وصول المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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