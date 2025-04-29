الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي ينهي مشاركته في البطولة الأفريقية محتلا المركز الثالث

مباراة الأهلي والجيش
مباراة الأهلي والجيش الرواندي، فيتو

الكرة الطائرة، أنهى الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للأندية، محتلا المركز الثالث في الترتيب العام.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على فريق الجيش الرواندي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة (2-3)، ليتحول للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان الأهلي حصد كل الألقاب المحلية التي شارك بها هذا الموسم وهي كأس السوبر المصري والدوري الممتاز وكأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة الأهلي البطولة الأفريقية للأندية الجيش الرواندي الترجي التونسي

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على الفتح المغربي في البطولة الأفريقية

الزمالك يقرر الاستغناء عن محترفي فريق الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، الأهلي يستقر على تجديد عقد تاتيانا بوكان

الكرة الطائرة، الزمالك يوافق على إعارة هذا الثنائي للدوري العراقي
ads

الأكثر قراءة

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

خبير مناخ يحذر من عاصفة رملية تحول النهار إلى ليل غدا وأمطار على السواحل الشمالية

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

تفاصيل أزمة مباراة طنطا والمقاولون في دوري المحترفين

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من رئيس البرلمان عن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محمد ماضي أبو العزائم، قاد الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر والسودان

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بالترقية والازدهار المادي

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية