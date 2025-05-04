الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بدوري سيدات الكرة الطائرة الشاطئية

دوري سيدات الكرة
دوري سيدات الكرة الطائرة الشاطئية

توج فريق سيدات الكرة الطائرة الشاطئية بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، عقب فوزه على نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 2-0.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملاعب نادي المقاولون العرب بالجبل الأصفر، ندية كبيرة بين الفريقين قبل أن تحسمها آنسات القلعة الحمراء لصالحهن في النهاية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-19، 21-17".

وضم فريق الأهلي الثنائي المكون من: "مي غزال وندى حمدي".

وكان الأهلي قد صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره دلفي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة تفوق سبورتنج على نظيره أصحاب الجياد.

وسبق المباراة النهائية، فوز نادي أصحاب الجياد بالميدالية البرونزية عقب تغلبه على نظيره نادي دلفي.

وحضر مراسم تسليم الميداليات للفرق الفائزة شوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعصام أنور رئيس لجنة المسابقات. 

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