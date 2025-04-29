الكرة الطائرة، السويحلي الليبي يهزم الترجي التونسي ويتوج بكأس البطولة الإفريقية

الكرة الطائرة، توج فريق السويحلي الليبي بلقب البطولة الأفريقية للأندية، بعد الفوزعلى الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة (3-2).

وكان الترجي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة (3-2)، فيما وصل السويحلي على حساب الجيش الرواندي.

ويلعب ضمن صفوف فريق السويحلي كل من، عبدالله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد ثلاثي منتخب مصر.

الأهلي يحصد برونزية البطولة الأفريقية

وأنهى الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للأندية، محتلا المركز الثالث في الترتيب العام.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على فريق الجيش الرواندي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان الأهلي خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة (2-3)، ليتحول للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان الأهلي حصد كل الألقاب المحلية التي شارك بها هذا الموسم وهي كأس السوبر المصري والدوري الممتاز وكأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.