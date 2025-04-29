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رياضة

الكرة الطائرة، السويحلي الليبي يهزم الترجي التونسي ويتوج بكأس البطولة الإفريقية

السويحلي الليبي،
السويحلي الليبي، فيتو

الكرة الطائرة، توج فريق السويحلي الليبي بلقب البطولة الأفريقية للأندية، بعد الفوزعلى الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة (3-2).

وكان الترجي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة (3-2)، فيما وصل السويحلي على حساب الجيش الرواندي.

ويلعب ضمن صفوف فريق السويحلي كل من، عبدالله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد ثلاثي منتخب مصر.

الأهلي يحصد برونزية البطولة الأفريقية

وأنهى الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للأندية، محتلا المركز الثالث في الترتيب العام.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على فريق الجيش الرواندي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان الأهلي خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة (2-3)، ليتحول للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان الأهلي حصد كل الألقاب المحلية التي شارك بها هذا الموسم وهي كأس السوبر المصري والدوري الممتاز وكأس مصر.

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