من الستينات وحتى اليوم، كشك الدرب الأحمر شاهد على أجيال ومراحل زمنية (فيديو وصور)

تعد الكبائن الصغيرة "الأكشاك" الأكثر انتشارا حول العالم نظرا لتعدد استخداماتها في مختلف انواع المشاريع مثل كبائن الحراسة وكبائن بيع التذاكر وكبائن مدخل مواقف السيارات والمجمعات السكنية والسفارات وكبائن بيع الخبز والمواد الغذائية كما انها تصمم وتنتج بأبعاد واحجام مختلفة، ولذلك فإن الكبائن "الأكشاك الصغيرة" تعد حلولا اقتصادية مرنة للمشاريع الصغيرة فهى تساعد على توفير فرص للعمل الحر وريادة الأعمال بتكلفة استثمارية منخفضة تتميز بسهولة الإنشاء والتركيب عن المحلات والمتاجر وأقل تكلفة، كما انها توفر سهولة الوصول الى المنتجات والخدمات المختلفة للمستهلكين فى أماكن مختلفة، وتعمل على تنشيط الأماكن العامة فالأكشاك تضفى حيوية على المكان وتلعب دورا مهما فى تسهيل الحياة اليومية وإثراء المشهد التجارى والخدمى فى المجتمع.

حكاية كشك افتتح منذ أكثر من نصف قرن

كشك صغير فى أحد أزقة منطقة الدرب الأحمر يديره رجل مسن فتحه منذ عقود وارتباطه بعمله يجعله من الصعب عليه التقاعد، هو نشاط تجزئة صغير يبيع مجموعة من المنتجات المستخدمة بشكل يومى مثل القهوة والوجبات الخفيفة وحلوى الأطفال وألعابهم الصغيرة وبعض أدوات التنظيف والعناية الشخصية.

محمد السيد "أبو أشرف" فتح متجره الصغير فى الستينات وهى مدة تتجاوز النصف قرن تقريبا يبيع المستلزمات البسيطة التى تحتاجها المنطقة السكنية التى يتواجد بها، أولاده بنات متزوجات وولده أشرف مدرس بالأزهر وصل لسن المعاش فتقاعد عن العمل، ولا يزال الحاج أبو أشرف يهوى عمله ويدير متجره وحده.

ويبقى هذا الكشك القديم شاهدا على حقبة زمنية مضت ويحمل تفاصيل ذكريات جيل بأكمله فبالرغم من تقدم الزمن وتطور وسائل البيع والشراء إلا أن هذا الكشك الصغير المتواضع محفورا فى ذاكرة من عاصروه تذكرهم بزمن كانت فيه الحياة أبسط والعلاقات أكثر دفئا والوقت يسير على مهل فى حين أن الحياة تقاس حاليا بالسرعة والكفاءة.

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