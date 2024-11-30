اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

تحت شعار “مشاريع صغيرة، أحلام كبيرة”، انطلقت مبادرة “اطلع للنور” في سوق الفسطاط بمصر القديمة، لتكون منصة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية في مصر.

هذا المعرض، الذي أقيم من 28 إلى 30 نوفمبر، جمع بين أكثر من 40 عارضًا و5 جمعيات خيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ليعرضوا منتجاتهم المتنوعة التي تعكس التراث المصري الأصيل.

المعرض، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً، شهد تنوعًا كبيرًا في المنتجات المعروضة. من بين هذه المنتجات، كانت هناك مفروشات يدوية بتصاميم مصرية أصيلة، وملابس تراثية تعكس الهوية المصرية.

بالإضافة إلى قطع ديكور فريدة مصنوعة من الراتنج بألوان شفافة تبهر العين، كما تميز المعرض بعرض منتجات من أهل سيناء وسيوة، مما أضاف لمسة من التنوع الثقافي والجغرافي.

من بين المنتجات التي لفتت الأنظار، كانت هناك مجموعة من المنتجات الطبيعية 100% للعناية بالبشرة، مثل الصابون والزيوت والكريمات المصنوعة من مكونات طبيعية خالصة.

هذه المنتجات قدمت اختيارات آمنة لكل أنواع البشرة، بلمسة حب من الطبيعة، مما جذب اهتمام الزوار الباحثين عن العناية بالبشرة بطرق طبيعية وصحية.

الإبداع العصري والهوية الثقافية المصرية

كما شهد المعرض عرضًا لمجموعة من التابلوهات الفنية التي تناسب جميع الأذواق، بتصاميم فريدة وألوان أكريليك على كانفس، مستوحاة من التراث المصري.

هذه الأعمال الفنية لم تكن مجرد لوحات، بل كانت تعبيرًا عن الإبداع العصري والهوية الثقافية المصرية.

إلى جانب ذلك، كانت هناك مجموعة من الإكسسوارات التي خطفت الأنظار، مثل الأساور والقلائد المصنوعة يدويًا، والتي أضافت لمسة مميزة لحياة الزوار. هذه الإكسسوارات لم تكن مجرد قطع للزينة، بل كانت تعبيرًا عن الحرفية العالية والإبداع الفني.

المبادرة لم تقتصر فقط على عرض المنتجات، بل كانت تهدف أيضًا إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين، من خلال توفير منصة لهم لعرض منتجاتهم والتواصل مع الجمهور.

هذا الدعم كان واضحًا من خلال مشاركة الجمعيات الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تحدوا الإعاقة وأثبتوا أن الإبداع لا يعرف حدودًا.

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