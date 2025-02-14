«الورد الصناعي.. زينة دائمة بلمسة من الطبيعة».. سعر البوكيه يبدأ من 350 جنيهًا.. البلدي والتوليب «أشهر الأنواع».. وهذه أبرز التحديات أمام التجار (فيديو وصور)

تعتبر العتبة، وبالتحديد سوق الورق، أحد أماكن صناعة بوكيه الورد الصناعي في مصر. تشتهر هذه المنطقة بتنوع أنواع الورد الصناعي وجودة الخامات، مما جعلها مقصدًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والعرائس الباحثات عن بوكيه مميز بأقل التكاليف.

تفضيلات الورد الصناعي في الزفاف بدلا من الطبيعي

شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في تفضيلات العرائس نحو اختيار الورد الصناعي بدلًا من الطبيعي لبوكيه الزفاف.

وهذا لعدة أسباب أهمها أن الورد الصناعي يحتفظ بجماله ولونه لفترة أطول بكثير من الورد الطبيعي، مما يتيح للعروس الاحتفاظ ببوكيه الزفاف كذكرى دائمة.

كما أنه يتميز بالتنوع حيث يتوفر الورد الصناعي بأشكال وألوان وأنواع لا حصر لها، مما يتيح للعروس اختيار التصميم الذي يتناسب مع ذوقها الشخصي وتطلعاتها.

السعر غالبًا ما يكون الورد الصناعي أكثر اقتصادية من الورد الطبيعي، خاصةً في حالة اختيار أنواع الورد النادرة أو الموسمية.

وشهدت أسعار الورد الصناعي في سوق العتبة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وقال "إسلام"، أحد أصحاب محلات بيع الورد الصناعي في العتبة، لفيتو إن أسعار الورد الصناعي تشهد زيادة مستمرة، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار المواد الخام وتزايد الطلب على الورد الصناعي، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد.

أبرز أنواع الورد وأسعارها:

ورد الكله السيليكون: يتميز بنعومته وألوانه البيضاء وشكله المميز، ويعتبر من أكثر الأنواع طلبًا تتراوح أسعاره بين 100 جنيه لـ 7 ورود حجم كبير وبين 110 جنيهات لمجموعة من 11 وردة.

* الورد البلدي الأحمر القطيفة: يتميز بجماله الطبيعي وسعره الاقتصادي، حيث تبدأ أسعار الوردة الواحدة من 20 جنيها.

* الورد الأوف وايت: يتوفر منه نوعان: فوم بسعر 20 جنيها للمجموعة، ومجموعة أخرى تحتوي على 10 وردات بسعر 145 جنيها.

* الورد الصغير (baby flower): يتوفر منه نوعان: بلاستيك بسعر 135 جنيها، ومستورد ومجفف بسعر 130 جنيها.

* ورد التوليب السيليكون بسعر 125 جنيه للمجموعه والقماش بسعر 60 و70 جنيها للمجموعة وهو من أكثر الورود انتشارا وطلبت في السوق.

التغليف:

يعد التغليف جزءًا لا يتجزأ من جمال البوكيه.

تتعدد أنواع الأغلفة وأسعارها في العتبة، ومنها:

* الباقات السادة: تتراوح أسعارها بين 70 و80 جنيها، حسب اللون والمقاس.

* الباقات المزخرفة: تتطلب تكاليف إضافية للتزيين.

أسعار البوكيه الجاهز

تبدأ أسعار البوكيه الجاهز، والذي يشمل التغليف والتنسيق، من 350 جنيها وقد تصل إلى آلاف الجنيهات، حسب نوع الورد وكميته وحجم البوكيه.

تحديات تواجه التجار

يشكو التجار من ارتفاع الأسعار المستمر، مما يؤثر على قدرتهم على تقديم عروض تنافسية للزبائن. ومع ذلك، يحاولون البحث عن بدائل أرخص للحفاظ على قاعدة عملائهم ودعم المشاريع الصغيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

وأكد "إسلام" أن ارتفاع الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا للتجار والزبائن على حد سواء، ولكنه أشار إلى أنهم يسعون دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لعملائهم وتلبية احتياجاتهم.

كما يشهد سوق الورد الصناعي في العتبة تحولات مستمرة، حيث تتأثر الأسعار بالعوامل الاقتصادية والعرض والطلب. ورغم ارتفاع الأسعار، لا يزال الورد الصناعي يمثل خيارًا جذابًا للعديد من الزبائن، خاصة أولئك الذين يبحثون عن بديل دائم للزهور الطبيعية.

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