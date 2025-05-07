الأربعاء 07 مايو 2025
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جامعة بنها الأهلية بالعبور تستعد لاستقبال دفعة جديدة

بنها الاهلية،فيتو
بنها الاهلية،فيتو

تستعد جامعة بنها الأهلية بالعبور إحدى جامعات الجيل الرابع الذكية لاستقبال دفعة جديدة، وتقدم الجامعة مجموعة البرامج الأكاديمية المتميزة التى تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

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كليات جامعة بنها الأهلية بالعبور 
وتعد كلية علوم الطاقة إحدى الكليات الحديثة داخل جامعة بنها الاهلية بالعبور  وتضم برامج "طاقة الوقود الأحفوري (البترول والغاز)، الطاقة المتجددة، الطاقة النووية" وتستهدف توفير فرص عمل للخريجين للعمل فى المشروعات القومية المختلفة.

وأعلنت جامعة بنها الأهلية الانتهاء من استعدادها لقبول الطلاب بالعام الدراسى الجديد فى كليات " الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الهندسة، وعلوم الطاقة،وعلوم الحاسب،  الطب البيطرى، والفنون البصرية والتصميم، والاقتصاد وإدارة الأعمال " وفقا للشروط والقواعد المقررة من مجلس الجامعات الأهلية.

جامعة بنها الأهلية  تعتمد على تقنيات التعليم

وتعتمد جامعة بنها الأهلية على تقنيات التعليم والتعلم المبتكرة والمعايير الدولية، كما توفر تعليمًا عاليًا يشجع على الابتكار والإبداع وينشئ جيلًا قادرًا على الريادة والتميز الأكاديمي والبحث العلمي على نطاق عالمي.

وقد تم تصميم الحرم الجامعي لجامعة بنها الأهلية بعناية لتعزيز بيئة تعليمية محفزة وداعمة وذلك علي مساحة 40 فدانا حيث يضم 10 مبانى وهم المبنى الادارى للجامعة، وعدد 6 مبانى أكاديمية وكذلك مبنى للمعامل المركزية و2 مبنى للورش بالإضافة إلي المنطقة الترفيهية ومنطقة الملاعب كما يوجد بالجامعة مسرح بالمبنى الادارى وكذلك مسرح رومانى ومكتبة شاملة، مما يوفر للطلاب الأدوات التي يحتاجون إليها للتفوق أكاديميًا ومهنيًا.
 

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