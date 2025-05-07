أول تحرك دولي من باكستان ضد الهجوم الهندي

أطلعت باكستان، مجلس الأمن الدولى على ما وصفته بـ "العدوان الصارخ" الذي ارتكبته الهند، محذرة من التهديد الذي يشكله ذلك على السلم والأمن الدوليين.

رسالة من المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن

وذكرت صحيفة دون الباكستانية أن المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار، نقل الرسالة بتوجيه من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار.

وأكدت باكستان، في إخطارها للمجلس، أنها تحتفظ بحق الرد على هذا العدوان "في الزمان والمكان الذي تختاره"، استنادا إلى حقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

تصاعد التوترات العسكرية بين باكستان والهند

تأتي الخطوة الباكستانية بإبلاغ مجلس الأمن في أعقاب تصاعد التوترات العسكرية مع الهند، بعد غارات جوية هندية استهدفت مناطق في باكستان وكشمير، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وردت إسلام آباد بضربات انتقامية أسقطت خلالها مقاتلات هندية، وسط تحذيرات دولية من انزلاق البلدين النوويين إلى مواجهة شاملة.

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