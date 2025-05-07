قالت الحكومة الباكستانية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء إن العدوان الهندي شكل خطرا كبيرا على خطوط طيران خليجية وهدد حياة الآلاف.

الحكومة الباكستانية تفوض الجيش للرد على الضربات الهندية

وأضافت الحكومة الباكستانية في بيانها، أنه تم تفويض الجيش باتخاذ إجراءات للرد على الضربات الهندية.

وفي السياق ذاته أكد وزير الإعلام الباكستانى عطا الله تارار، أن إيقاف التصعيد بين باكستان والهند يعتمد بشكل كبير على سلوك الهند، مشيرًا إلى أن الرد الحقيقى من إسلام آباد على الهجمات الهندية لم يأت بعد.

باكستان:عازمون على الدفاع عن حدودنا وشعبنا

وأوضح تارار - في تصريح لقناة (العربية الحدث) - أن الوضع الحالي مستمر كما هو، لأن الهند هي من بدأت الاستفزازات، ونحن فقط نرد على الهجمات..لكن الأمور قد تتطور بشكل مختلف لأن ردنا الحقيقي لم يحدث بعد، وعندما يأتي، سيكون مناسبا وملائما بكل تأكيد".

وأضاف "دعونا نرى كيف ستتطور الأمور، وعلى الرغم من أننا نتوقع احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي، يجب على الهند أن تعيد النظر في موقفها وتنسحب، لأننا عازمون على الدفاع عن حدودنا وشعبنا".

رفع حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات الكبرى بإسلام آباد

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الباكستانية، اليوم الأربعاء، رفع حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات الكبرى بإسلام آباد، في أعقاب الهجمات التي شنتها الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، نقلا عن مصادر طبية، أن مستشفيات رئيسية مثل: معهد العلوم الطبية الباكستاني، ومستشفى بولي كلينيك التابع للحكومة، ستبقى في حالة تأهب حتى إشعار آخر.

وألغت السلطات كافة أجازات الكوادر الطبية والإدارية، ووجهت الأطباء وفرق الدعم بالبقاء في مواقعهم، في حين طُلب من العاملين الموجودين خارج المدينة العودة فورًا إلى مقار عملهم.

تعزيز التدابير الأمنية في إسلام آباد

وأصدر مفتش عام شرطة العاصمة الباكستانية سيد علي ناصر رضوي، تعليمات برفع حالة التأهب القصوى وتعزيز التدابير الأمنية في إسلام آباد، في ظل تطورات الأوضاع الوطنية، وقال إن قوات الشرطة شددت الإجراءات الأمنية في المواقع الحيوية والحساسة في العاصمة، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.

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