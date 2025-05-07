أوقاف الإسكندرية تعقد دورة تدريبية للأئمة والواعظات حول تحديات المياه



عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري دورة تدريبية لعدد من الأئمة والواعظات تحت عنوان (قضية المياه في مصر والتحديات التى تواجه الدولة).

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- وفي إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة أبنائها في شتى المجالات لزيادة كفائتهم وصقل مهاراتهم.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح -وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ وسام كاسب -مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية- وإيمان قابيل مدير إدارة الإعلام مكتب وزير الري، وهبة عبد العزيز مدير إدارة التوعية مكتب وزير الري ولارا فرغلي - مدير إدارة الإرشاد المائي.



وخلال كلمته أكد الدكتور نجاح راجح، أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، لا تدخر جهدًا في إعداد وتدريب أبنائها في شتى المجالات لزيادة كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة التطورات في كافة المجالات ليكونوا في خدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف: المياه نعمة عظيمة أنعم به الله عز وجل على عباده وجعلها أساسًا لوجودهم فقال سبحانه "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" وأخبرنا سبحانه أنه سخر لنا المياه ونوع لنا مصادرها منةً وفضلًا منه سبحانه؛ فقال {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ}.

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