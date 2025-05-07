الأربعاء 07 مايو 2025
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رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية تعزيز التعاون

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية مع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والوفد المرافق له بمقر الجامعة.

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 جاء ذلك بحضور الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالإسكندرية، والدكتور مصطفى الطحان والدكتور يوسف المنسى أعضاء اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.

 وتستهدف الزيارة تعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية ومجمع البحوث الإسلامية في المجالات العلمية والدعوية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم التسامح والتعايش لدى الشباب بما يتوافق مع احتياجات العصر.

وفى كلمته أكد قنصوة  تقديره للمجهود المبذول من مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف، رمز الوسطية والإسلام المعتدل، بقيادة العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الوعى بالقيم والمبادئ السامية للإسلام الوسطى.

 

وأشار إلى أهمية تضافر مؤسسات الدولة لتنفيذ برامج دعوية متكاملة مستمرة لتوعية الطلاب ومواجهة الأفكار المتطرفة والفاسدة، مشيدا بالمستوى المتميز للندوات والمحاضرات التى يلقيها شيوخ الدعوة بالأزهر الشريف في جامعة الإسكندرية.

 ولفت  قنصوة إلى أهمية بث الأمل في نفوس الشباب والرد على استفساراتهم وتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم وتوجيهها لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على اقتصاد المعرفة مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق التنافسية المحلية والإقليمية والدولية.

 وأعرب الدكتور محمد عبد الدايم  الجندي عن تقديره لتعاون جامعة الإسكندرية مع مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف فى ظل العلاقة التاريخية الممتدة بين الجانبين مؤكدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والدعوية في نشر الوعى بين الشباب، مشيرًا إلى الأسابيع الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالجامعات المصرية وتعريف الشباب بمفهوم الأمن الفكري وتصحيح الرؤية للتراث الإسلامي وإبراز أهمية العلم والأخلاق فى بناء الوطن ومواجهة التطرف والحفاظ على الهوية.

 جدير بالذكر أن اليوم تختتم فعاليات الأسبوع السابع للدعوة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة، بحضور عدد كبير من طلاب الكليات المختلفة، وتضمنت عدد من الندوات ألقاها نخبة من الرموز الدينية المستنيرة من أجل نشر الوعى الثقافى والدينى لدى الطلاب.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة جامعه الإسكندرية الدكتور على عبد المحسن والأزهر الشريف البحوث الإسلامية الدكتور أحمد الطيب

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