الإحصاء: 1.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2024

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وأشار تقرير حول العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصـادرات المصـرية لليونان

بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان 1.1 مليار دولار خــلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من اليونان

بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 564 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 657 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليونان خلال 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 645 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 104 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 85 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اليونان خلال 2024



1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 276 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 132 مليون دولار.

3. فواكه وثمار بقيمة 54 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 15 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين بمصر 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 /2024 مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر



وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.6 مليـــون نسمـــة خلال مايو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان اليونان 10 ملايين نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة اليونان طبقــًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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