خبير استراتيجي: التطرف يحكم العقل السياسي في إسرائيل

قال الدكتور طارق فهمي الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف اينماربن غفير اليوم بأنه يجب احتلال غزة والسيطرة عليها وإعادة بناء المستوطنات في غوش قطيف تكشف عن حجم التطرف لهذا الوزير الذي لم يصوت في مجلس الحرب على الهدنة مع حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين رغم أنه ليس له علاقة بالجانب العسكري سواء الاحتلال أو عدم الاحتلال.

وأكد فى تصريح لفيتو أن هذا الأمر يعد تهديد الائتلاف الحاكم في إسرائيل وهذا يكشف الاختلاف بين قادة إسرائيل وربما يؤدي إلى خروج الوزير من الحكومة وفي تقديري هذا الأمر ربما يتسبب في أزمة داخل الائتلاف الحاكم لكن هؤلاء الوزراء المتشددين الذين يشكلون العقل السياسي في إسرائيل.

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وتابع اعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة خاصة وأن الهدنة بدأت تنفيذها ولكن لابد أن تكون هناك ضمانات لاننا امام واقع مرير لكن الواقع يقول أن مكونات الائتلاف سيتغير وهذا الواقع السياسي مرتبط بأزمة اقتصادية وسياسية بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة

وواصل حديثه قائلا نحن أمام واقع جديد يتشكل في إسرائيل بين التيار السياسي والتغيير العسكري لكن تبقى الحقيقة وهي أن العمل العسكري يسبق العمل السياسي رغم توقيع الهدنة

ويذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قال إنه يجب احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه وإعادة بناء مستوطنات غوش قطيف.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن زوارق الاحتلال قصفت ساحل المحافظة الوسطى و‎خان يونس في قطاع ‎غزة بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عدد من الجرحى من عائلتي أبو عبيد وأبو فول في مجزرة إسرائيلية استهدفت منطقة أبو سكندر شمالي غزة.

شهداء غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

المفقودون في قطاع غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، أن هناك نحو 7 آلاف مفقود في قطاع غزة بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة.

ارتفاع شهداء الطواقم الطبية والصحفيين

ولفت إلى ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية إلى 205 شهداء، واستشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

تدمير مباني غزة

وأكد أن أكثر من 60% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.

شروط حماس في صفقة الأسرى

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل بجنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود.

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا.

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر.

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل.