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خارج الحدود

اللجنة الإعلامية في مخيم جنين تكشف حصيلة الخسائر جراء حرب غزة

جنين، فيتو
جنين، فيتو

 أعلنت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، أن الخسائر نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي تقدر بنحو 300 مليون دولار.

 

إجبار 790 عائلة على النزوح القسري

 كما تعرض نحو 800 وحدة سكنية في المدينة لأضرار جزئية و15 مبنى هدم بشكل كامل.
وأدى العدوان لاستشهاد 40 مواطنا وأجبر ما لا يقل عن 790 عائلة على النزوح القسري.
وارتفع عدد النازحين إلى أكثر من 22 ألف شخص دون إمكانية للعودة.

وناشدت اللجنة الاعلامية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من المعاناة جراء العدوان الصهيوني.

وقبل وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل بـ ‎الضفة الغربية المحتلة.

 

قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

 وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأسبوع الماضي: إن نوابًا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

 

استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين

 وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعَّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفًا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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