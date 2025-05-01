الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

أوقعتهم بين قتيل وجريح، كتائب القسام تستدرج قوة كبيرة للاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

قالت  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس: بعد عودة مجاهدينا من القتال أكدوا تنفيذ عملية مركبة بشارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.

 

كتائب القسام تنفذ كمين مركب في غزة

وأضافت  كتائب القسام في بيان صادر عنها، اليوم الخميس: مجاهدونا استدرجوا قوة صهيونية من 4 جيبات وشاحنة لكمين محكم واستهدفوها بعبوات الشواظ والعمل الفدائي وتقدموا صوب من بقي من جنود العدو واشتبكوا معهم من المسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نيته عن توسيع الحرب على غزة وبدء المرحلة الثانية، وحشد آلاف الجنود من قوات الاحتياط.

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كتائب القسام غزة حماس رفح

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