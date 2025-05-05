العالم يقترب من علاج السرطان نهائيًا.. دواء مناعي جديد يشفي 15 نوعًا من المرض الخبيث.. الصحة البريطانية: ينقذ ملايين المرضى.. والأطباء: خطوات جدية لتوفيره للمصريين

فتح علاج مرض السرطان الجديد، الذي أعلنت بريطانيا عن اكتشافه، باب الأمل بين العديد من المرضى في العالم، وتفاعل معه العديد من المتخصصين والنشطاء في العالم، قائلين: "أخيرًا.. العالم يقترب من كسر شوكة السرطان!"

علاج جديد يقضي على السرطان

وأعلنت بريطانيا عن الموافقة على استخدام علاج مناعي ثوري "نيفولوماب" (Nivolumab) لعلاج 15 نوعًا من السرطان، بينها (سرطان الرئة، البروستاتا، القولون، الكبد، الجلد، والمعدة".

دواء مناعي جديد لعلاج السرطان نهائيًا، فيتو



وأشار المتخصصون إلى أن دواء "نيفولوماب"، هو مثبط لنقطة تفتيش مناعية (Immune Checkpoint Inhibitor)، يستهدف بروتين يُعرف باسم PD-1 (Programmed Death-1، موجود على سطح خلايا T المناعية، الخلايا السرطانية تستخدم هذا البروتين كـ"درع" للهروب من جهاز المناعة، لكن نيفولوماب يعطّل هذا الدرع، ويُعيد تفعيل الخلايا المناعية لتهاجم الورم مباشرة.

وأكد المتخصصون أن علاج السرطان الجديد ليس كيماويا أو إشعاعيا، ويستخدم ذكاء الجسم نفسه في التعرف على السرطان والتخلص منه.

النتائج السريرية تؤكد قضاء العلاج على السرطان

وأظهرت النتائج السريرية استجابات للعلاج وصفت بـ "الممتازة"، خصوصًا في السرطانات المتقدمة والمقاوِمة للعلاجات التقليدية، حيث وصف خبراء بهيئة الصحة البريطانية خطوة علاج السرطان الجديد بأنها "نقطة تحوّل غير مسبوقة في تاريخ الطب الحديث"، مشيرين إلى أن “نيفولوماب” قد يُغيّر شكل حياة ملايين المرضى حول العالم، ويحوّل السرطان من حكم نهائي إلى حالة مزمنة يمكن السيطرة عليها أو حتى الشفاء منها".

نجاح التجارب السريرسة لعلاج السرطان، فيتو



فتح علاج السرطان الجديد باب الأمل أمام مرضى السرطان والنشطاء، الذين وصفوه بـ "العلاج المستحيل الذي يتحول إلى واقع أخيرًا"، قائلين "أمل حقيقي يطل علينا من قلب المعاناة".

وعلق المُحاضر بقسم الكمياء الحيوية بجامعة الجلالة، الدكتور شريف عرفة، فقال: "علاج جديد لأنواع عديدة من السرطان اسمه "Nivolumab.. نيفولوماب"، العلاج هو monoclonal antibody، عمل كـ "PD1 inhibitor"، وقصة الPD1 أو الProgrammed Cell Death Protein 1، هي أن جسم الإنسان به خلايا مناعية مهمة جدًا، يطلق عليها "T cells"، مهمتها الإمساك بالأجسام الغريبة في الجسد "antigen"، وتساعد في القضاء عليها..."

العلاج الجديد يقضى على نشاط الخلايا السرطانية

وأكد الدكتور شريف عرفة أن "الفكرة أنه إذا زاد نشاط الـ T cells، فسيحدث لها نشاط متزايد، ويمكن أن تبدأ في مهاجمة الخلايا العاديه للجسم، ما يؤدي لمشكله، وربنا سبحانه وتعالي خلق أشياء تكون على سطح الخلايا للإنسان تسمى "immune checkpoints"، مهمتها العمل على إيقاف ذلك وفرملة الـ T cells عن العمل أو النشاط، فخلايا الـ Tcells يكون علي سطحها بروتين يطلق عليه الـ PD1، الذي يعمل على الإمساك بالـ "PDL-1"، ما يوقف الـ T cell من مهاجمة الخلايا، التي تستغلها الخلايا السرطانيه، وهي خلايا ذكية، تبدأ تكون علي سطحها الـPDL-1، فتمسك في الـ PD1، الموجودة على الخلايا المناعية، وتوقفها عن المهاجمة، وكأن الخلايا السرطانيه تستخدم الـ"immune checkpoint" كوسيله خداع، تخدع بها المناعه، لاستخدام ذلك لصالح الإنسان، وتبدأ في صنع أدوية تسمى ""immune checkpoint inhibitors، وتمنع الـPD1 الإمساك بـ لPDL-1، وبالتالي الخلايا المناعيه يمكنها الإمساك بالخلايا بخلايا السرطان وتقضي عليها"

العلاج الجديد بحقنة لعلاد السرطان، فيتو



وتابع الدكتور شريف عرفة "وبالفعل بدأت أدويه كثيرة تجري بتشتغل هذا الميكانزم، مؤكدًا أن "الـPD1 ليس الـICP الوحيد، هناك أمور علاج الـ نيفولوماب، وهو باللون الاخضر واللبني، وهو واحد من الـimmune checkpoint، التي تم الموافقة عليها لعلاج أنواع كتيره من السرطان"

العلاج الجديد ليس كيماويا أو إشعاعيا

وقالت الدكتورة رغدة جمال، طبيبة الكبمياء الحيوية والتحاليل الطبية: إن "علاج الـ نيفولوماب يعالج أنواع كتير من السرطان مثل (سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC)، والميلانوما (سرطان الجلد الخطير)، وسرطان الكلى، والقولون والمستقيم، وبعض الحالات من سرطان المريء والمعدة وبطانة الرحم"

علاج جديد لمرض السرطان، فيتو



وأكدت الدكتورة رغدة جمال أن "العظيم في هذا العلاج أنه ليس كيماويا ولا إشعاعيا، ويستخدم ذكاء الجسم نفسه في التعرف على السرطان والتخلص منه، والتجارب التي أجريت على العلاج أظهرت نتائج عظيمة، حتى في أنواع السرطانات الصعبة والمتقدمة التي تقاوم العلاجات المعروفة".

العلاج الجديد ينقذ حياة ملايين المرضى

الخبراء في هيئة الصحة البريطانية يقولون إن هذا العلاج سيصنع طفرة في تاريخ الطب، وإنه سينقذ حياة ملايين مرضى السرطان في العالم، ويحول السرطان من مرض قاتل لمرض مزمن سهل السيطرة عليه والشفاء منه.

هيئة الصحة البريطانية تكشف عن العلاج، فيتو



وعن وجود العلاج في مصر حاليًا قالت الدكتورة غادة جمال: "الدراسات بدأت، والتجارب السريرية اتعملت، وأطباء الأورام في مصر متابعين آخر التطورات لحظة بلحظة، وهناك خطوات جدية لتوفير العلاج للمرضى المصريين، سواء من خلال برامج دعم أو عبر التعاون مع شركات دولية".

وأكدت أن "السرطان لم يصبح حكما بالإعدام، وفي يوم قريب، هنشوف نهاية سعيدة لحكايات كثيرة كانت بتبدأ بالخوف".

علاج السرطان ثورة في عالم الطب

وعلق خبير التغذية الدكتور جاسر البربري، فقال: "ثورة في عالم الطب، حقنة الخمس دقائق التي تغير حياة مرضى السرطان، التطورات الطبية في 2025 جايبـة معاها مفاجآت تفرح القلب، وصلت حقنة علاج السرطان الجديدة التي توفر الوقت والمجهود وتفتح باب أمل كبير لآلاف المرضى، وهذا الأمر حقيقي ومُثبت علميًا، الحقنة الجديدة (نوفولوماب/ أوبديفو) كانت تاخد عن طريق الوريد لمدة ساعة كاملة.. لكن الآن حقنة تحت الجلد في 3-5 دقائق فقط! تعالج أكثر من 15 نوع سرطان منها (سرطان الرئة، وسرطان الثدي، وسرطان الجلد "الميلانوما"، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الكلى والكبد، وسرطان البروستاتا)

ثورة جديدة في عالم الطب، فيتو



وأشار الدكتور جاسر البربري إلى أن "التجارب السريرية للقاحات السرطان المخصصة (بناءً على الجينات) بدأت تنتشر في أوروبا، وهذه خطوة أولى للتوصل لعلاجات تناسب كل مريض على حدة، الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي جعلوا علاج السرطان (مش حلم).. ده واقع بنشوفه بعنينا!"

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