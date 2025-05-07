صدور الطبعة التركية من «أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية»

أعلن الكاتب سيد داود المطعني عن صدور الطبعة المترجمة إلى اللغة التركية من كتابه أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية، والذي صدرت طبعته الأولى باللغة العربية فى يناير ٢٠٢٤ بالتزامن مع انطلاق الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحققت صدي جماهيريا واسعا حينها.

كتاب أبو عبيدة لـ المطعني



وأكد المطعني أن الكتاب يتناول تحليل الخطاب الإعلامي العسكري للمقاومة الفلسطينية، متمثلًا في الشاب الفلسطيني الشهير تحت الاسم المستعار «أبو عبيدة» باعتباره سلاحًا لا يقل أهمية عن الأسلحة الثقيلة التي يستخدمها الأطراف المتصارعون في ميادين القتال.



وأضاف المطعني أن الكتاب لاقى تفاعلًا واسعًا فور طرحه في العام المنصرم، كما أثار جدلا واسعًا في الإعلام الصهيوني الرافض لطرحه، مختتمًا: الكتاب تُرجم إلى التركية بواسطة الدكتور أمر الله أكشا، أستاذ علم النفس بكلية العلوم الإنسانية بجامعة طرابزون التركية، لتكون أول لغة يترجم إليه الكتابة من العربية.

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