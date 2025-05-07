الأربعاء 07 مايو 2025
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جامعة المنصورة تستضيف ندوة تثقيفية عن خطورة القمار الإلكتروني (صور)

استقبال بجامعة المنصورة،
استقبال بجامعة المنصورة، فيتو

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، خلال زيارته للجامعة للمشاركة في ندوة تثقيفية بكلية التجارة، تحت عنوان: "القمار الإلكتروني وخطره على الفرد والمجتمع".

وحضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والشيخ سامي عجور، مدير عام منطقة الوعظ بالدقهلية، والشيخ إبراهيم سرحان، مدير الدعوة بمنطقة الأزهر الشريف، والدكتورة مريم ويصا، منسقة مشروع "بداية" بجامعة المنصورة، والدكتور إبراهيم جمال، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الفنون الجميلة.

 

سلسلة ندوات مشروع “بناء الفكر الصحيح” 

وجاءت هذه الندوة في إطار التعاون المستمر بين جامعة المنصورة ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الوعظ الديني بمنطقة الدقهلية، ضمن سلسلة ندوات مشروع "بناء الفكر الصحيح"، وذلك تنفيذًا لمبادرة "بداية الوعي" المنبثقة عن المبادرة الرئاسية "بداية"، التي تهدف إلى نشر الوعي الفكري والديني بين الشباب.

تعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب

ورحّب الدكتور شريف خاطر بفضيلة الدكتور محمود الهواري والوفد المرافق له، مؤكدًا دور الجامعة الريادي في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب، انطلاقًا من رسالتها كمنبر للعلم والمعرفة ونشر الوعي.

غرس القيم الدينية والفكرية السليمة لدى شبابنا

ووجّه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لمجمع البحوث الإسلامية على جهوده المخلصة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعمه المستمر لمؤسسات التعليم في غرس القيم الدينية والفكرية السليمة لدى شبابنا، من خلال شراكة تمثل نموذجًا وطنيًّا يُحتذى به في تكامل الأدوار التربوية والدعوية.

كما أعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بما حققته مبادرة "بداية" من أثر ملموس ومستدام بين الطلاب، مشيدًا بجهود إدارة الوعظ الديني بالدقهلية في دعم هذا التوجه البنّاء.

مبادرة "بداية" تمثل خطوة مهمة لترسيخ القيم الصحيحة ومواجهة التحديات الفكرية

وأكَّد الدكتور محمد عطية البيومي أن الجامعة تسعى إلى تقديم نموذج متكامل للتعليم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يشمل أيضًا التوعية الدينية والفكرية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن مبادرة "بداية" تمثل خطوة مهمة لترسيخ القيم الصحيحة ومواجهة التحديات الفكرية التي تواجه شبابنا.

ومن جانبه، أكَّد الدكتور محمود الهواري أن جامعة المنصورة تقدّم نموذجًا مشرفًا في التعاون مع مؤسسات الدعوة والإرشاد، مشيرًا إلى أن الندوة تأتي في سياق مشروع وطني كبير يهدف إلى تحصين العقول ضد الانحرافات السلوكية والفكرية، معربًا عن سعادته بالحضور الطلابي المتميز.

وشهدت الندوة، التي أُقيمت بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة، حضورًا وتفاعلًا كبيرين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تناولت موضوع القمار الإلكتروني ومخاطره النفسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على أهمية التوعية وبناء الفكر السليم.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم 30 واعظًا من منطقة الوعظ بالدقهلية ممن نفذوا 103 ندوات تثقيفية بالجامعة خلال العام الحالي ضمن مشروع "بناء الفكر الصحيح"، كما تمت الإشادة بالبرنامج الرمضاني اليومي "الخواطر الرمضانية"، الذي أُطلق عبر بودكاست توعوي خلال شهر رمضان، ولاقى صدىً طيبًا بين الطلاب والمجتمع الجامعي.

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