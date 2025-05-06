كندة علوش: الأمومة غيرت حياتي وعلمتني الصبر (فيديو)

أكدت الفنانة كندة علوش أن حياتها تغيرت خلال الفترة الماضية قائلة: "الأمومة غيرت فيَّ كل حاجة وكإني بني آدمة تانية، لما أفتكر شخصيتي وأنا صغيرة وما كنتش عندي أبناء بكتشف إني كنت نسخة تانية".

كندة علوش: الأمومة علمتني الصبر

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "الأمومة علمتني الصبر وإن الجوهر هو المهم في الحياة والتفاصيل والمظهر مش مهمة، الأهم صحة العيال ويبقوا سعداء والوقت اللي أقضيه معاهم".

وواصلت: "مع بنتي في الأول رجعت صغيرة وبدأت أشوف الحياة من عينيها وأشوف الدنيا من عينها، وبقيت حريصة اتعلم قبلها علشان أعلمها وأتعلم معاها فصغرتني وحببتني في الدنيا، كنت مغامرة ومش باخد بالي من صحي بقيت أقدر قيمة الحياة علشان ولادي".

ولفتت كندة علوش: "حياة بنتي عمرها 6 سنوات ونصف وابني كريم 3 سنوات، ومن أجلهم وقف الشغل لفترات طويلة، بعد بنتي اشتغلت بعد ولادتها بـ 4 سنوات، وبعد كريم قعدت في البيت 3 سنين".

الأمومة أم التمثيل؟ كندة علوش ترد

وأكدت:"دوري كأم يسبق دوري كممثلة ومش مقارنة حتمًا، وما اتحولش جوايا الخوف إن الوسط الفني ينساني ولا كان عندي الهاجس ده، الأهم بيتي وبعد كده يجي التمثيل".

وتابعت: "عندي غيرة إيجابية من الفنانات، ولما ممثلة تنجح أنا بحس إن جزء من النجاح يخصني وبيعطيني دافع وحافز إني اعمل عمل فني كويس، ولكن لا أشعر بمشاعر سلبية تجاه نجاح أي ممثل".



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