علقة حقيقية، كندة علوش تكشف كواليس ضربها لـ حاتم صلاح بمشهد الخيانة(فيديو)

كشفت الفنانة كندة علوش، كواليس مشهد الخيانة مع الفنان حاتم صلاح في مسلسل إخواتي، والذي لقنت فيه الأخير علقة ساخنة حقيقية حسبما أكدت.

أول مشاهد كندة علوش مع حاتم صلاح في مسلسل إخواتي

وقالت كندة علوش خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إون”: مشهد الخيانة مع حاتم صلاح كان أول المشاهد اللي نصورها مع بعض، وفي الحقيقة أنا تسببت له ببعض الآثار الجانبية اللي مش مستحبة، بعد لما ضربته بجد علقة ساخنة بس كان لازم أضربه بجد في مشهد خيانته ليا".

كندة علوش: اعتذرت لحاتم صلاح بعد ضربي له

وأكدت:"على عكس شخصيتي الحقيقية تحولت في مشهد الخيانة بمسلسل إخواتي مع حاتم صلاح واستغربت صوتي وانا بكسر الباب برجلي وازعق بعلو صوتي، وبدأت في ضربه وهو بيخونني في المشهد، وأنا ضربت حاتم صلاح علقة حقيقية، واعتذرت له جدًا وقلت معلش وحقك عليا، والسرير اتكسر قبل ما أدخل".

وعن كواليسها بمسلسل إخواتي مع نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي، علقت كندة علوش:"كانت هايلة وكنت أحس بالأمان وسط فريق عمل مسلسل إخواتي، وجمعني كيميا مع حاتم صلاح، وبالفعل هو ممثل حقيقي، وفي الكوميديا جبار وعنده كوميديا الموقف وكنت حريصة إن الثنائية اللي بيننا تحبها رغم غرابتها واختلافنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.