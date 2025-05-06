الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لو قفشتي عمرو يوسف بيخونك هتعملي ايه؟ رد غير متوقع لكندة علوش

الفنانة كندة علوش،
الفنانة كندة علوش، فيتو

قالت الفنانة كندة علوش:"مشاركتي في مسلسل إخواتي، مغامرة من المخرج محمد شاكر خضير، وكنت أمام مسئولية كبيرة، لأنني لم أخض دورا مشابها له، وفي كل مشهد ورد فعل تمثيلي كنت أريد إثبات أنني قد التحدي بعد الغياب الكبير عن الشاشة والتمثيل".

 

عودة كندة علوش للتمثيل بعد فترة غياب

وتابعت كندة علوش خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"كنت عايزة أرجع للتمثيل، وأترك أثرا وصدى إيجابيا لدى الجمهور بعد الغياب، ومكنتش عايزة أخذل محمد شاكر خضير، بصراحة دور الكوافيرة أول لما قرأته شوفت الشخصية ألوانها في المكياج ملونة بس مش منفرة".

 

كواليس كندة علوش في مسلسل إخواتي ودور الكوافيرة

وأضافت:"كل مشهد أغير المانكير، وحاولت إن الناس شافت التفصيلة بتاعت تغيير مانكير الأضافر، والفارق بينا وبين مسلسل 80 باكو إن هما كانوا عالم بتاع الكوافير والحياة المتداخلة، إنما إحنا الكوافيرة دي شغلانة كانت خلفية ليس إلا مش القصة والعالم الكبير".

وأشارت:"الكواليس كانت هايلة وكنت أحس بالأمان وسط فريق عمل مسلسل إخواتي، وجمعني كيميا مع حاتم صلاح، وبالفعل هو ممثل حقيقي وفي الكوميديا جبار وعنده كوميديا الموقف وكنت حريصة إن الثنائية اللي بيننا تحبها رغم غرابتها واختلافنا هو حشاش وبيبيع جثث وتربي وأنا بحب الحياة، ومتوقعتش إن الناس حبت الكابلز اللي بينا، ولما ضربته كان أول مشهد نصوره مع بعض وتسببت له ببعض الاثار الجانبية اللي مش مستحبة بس كان لازم أضربه بجد في مشهد خيانته ليا".

وتابعت:"انا في البيت صوتي عالي بس باقية على البيت مع عمرو يوسف، لكني في مشهد الخيانة مع حاتم صلاح تحولت واستغربت صوتي وانا بكسر الباب برجلي وازعق بعلو صوتي وابدأ في ضربه وهو بيخونني في المشهد، وأنا ضربت حاتم صلاح علقة حقيقية واعتذرت له جدًا وقلت معلش وحقك عليا، والسرير اتكسر قبل ما أدخل".

 

ماذا لو تعرضت كندة علوش للخيانة من عمرو يوسف؟

وأكدت:"لا قدر الله لو شوفت مشهد مشابه في الحقيقة وعمرو يوسف خانني مش هاعمل اللى عملته مع حاتم صلاح، بس مظنش انه هيبقى بالتشريد وأظن هيكون أشيك، وممكن أسيب عمرو حبيبي علشان معورهوش وأضرب الست، لازم أضربها شوية أنا بحب وأفضل المواجهة ولا أترك الساحة، أنا طبيعة شخصيتي مش بخلي حاجة في قلبي وبقول اللي في قلبي".

 

بعد زواج 8 سنوات..ميزة في عمرو يوسف تكشف عنها كندة علوش


ولفتت:"انا ممكن أجرح الناس ساعات في موقف يضايقني كوني شخصية انفعالية ومش دبلوماسية، وأحيانا بيكون كلامي فيه فجاجة، عمرو مش بيحب النصح ولكن عنده ميزة حلوة إنه بيستوعب بس في الوقت المناسب، وانا تعلمت الطريقة والتوقيت، وتعلمت منه إزاي اقول الحاجة الصح في الوقت المناسب، إحنا متجوزين بقالنا 8 سنوات ومع الوقت بقى".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف كندة علوش الفنانة كندة علوش مسلسل إخواتي لميس الحديدي حاتم صلاح

مواد متعلقة

تفاصيل شخصية عمرو يوسف فى فيلم درويش

كندة علوش تعلق على تكريمها من مهرجان أسوان لأفلام المرأة (فيديو)

بشوف أحلام مش حلوة وبتتحقق، كندة علوش تكشف أسرارا جديدة عن حياتها (فيديو)

بعد إصابة كندة علوش في إخواتي، أعراض وأسباب انقطاع الطمث المبكر

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

دوري أبطال أوروبا، مارتينيز يتقدم بالهدف الأول لإنتر ميلان في شباك برشلونة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية