لو قفشتي عمرو يوسف بيخونك هتعملي ايه؟ رد غير متوقع لكندة علوش

قالت الفنانة كندة علوش:"مشاركتي في مسلسل إخواتي، مغامرة من المخرج محمد شاكر خضير، وكنت أمام مسئولية كبيرة، لأنني لم أخض دورا مشابها له، وفي كل مشهد ورد فعل تمثيلي كنت أريد إثبات أنني قد التحدي بعد الغياب الكبير عن الشاشة والتمثيل".

عودة كندة علوش للتمثيل بعد فترة غياب

وتابعت كندة علوش خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"كنت عايزة أرجع للتمثيل، وأترك أثرا وصدى إيجابيا لدى الجمهور بعد الغياب، ومكنتش عايزة أخذل محمد شاكر خضير، بصراحة دور الكوافيرة أول لما قرأته شوفت الشخصية ألوانها في المكياج ملونة بس مش منفرة".

كواليس كندة علوش في مسلسل إخواتي ودور الكوافيرة

وأضافت:"كل مشهد أغير المانكير، وحاولت إن الناس شافت التفصيلة بتاعت تغيير مانكير الأضافر، والفارق بينا وبين مسلسل 80 باكو إن هما كانوا عالم بتاع الكوافير والحياة المتداخلة، إنما إحنا الكوافيرة دي شغلانة كانت خلفية ليس إلا مش القصة والعالم الكبير".

وأشارت:"الكواليس كانت هايلة وكنت أحس بالأمان وسط فريق عمل مسلسل إخواتي، وجمعني كيميا مع حاتم صلاح، وبالفعل هو ممثل حقيقي وفي الكوميديا جبار وعنده كوميديا الموقف وكنت حريصة إن الثنائية اللي بيننا تحبها رغم غرابتها واختلافنا هو حشاش وبيبيع جثث وتربي وأنا بحب الحياة، ومتوقعتش إن الناس حبت الكابلز اللي بينا، ولما ضربته كان أول مشهد نصوره مع بعض وتسببت له ببعض الاثار الجانبية اللي مش مستحبة بس كان لازم أضربه بجد في مشهد خيانته ليا".

وتابعت:"انا في البيت صوتي عالي بس باقية على البيت مع عمرو يوسف، لكني في مشهد الخيانة مع حاتم صلاح تحولت واستغربت صوتي وانا بكسر الباب برجلي وازعق بعلو صوتي وابدأ في ضربه وهو بيخونني في المشهد، وأنا ضربت حاتم صلاح علقة حقيقية واعتذرت له جدًا وقلت معلش وحقك عليا، والسرير اتكسر قبل ما أدخل".

ماذا لو تعرضت كندة علوش للخيانة من عمرو يوسف؟

وأكدت:"لا قدر الله لو شوفت مشهد مشابه في الحقيقة وعمرو يوسف خانني مش هاعمل اللى عملته مع حاتم صلاح، بس مظنش انه هيبقى بالتشريد وأظن هيكون أشيك، وممكن أسيب عمرو حبيبي علشان معورهوش وأضرب الست، لازم أضربها شوية أنا بحب وأفضل المواجهة ولا أترك الساحة، أنا طبيعة شخصيتي مش بخلي حاجة في قلبي وبقول اللي في قلبي".

بعد زواج 8 سنوات..ميزة في عمرو يوسف تكشف عنها كندة علوش



ولفتت:"انا ممكن أجرح الناس ساعات في موقف يضايقني كوني شخصية انفعالية ومش دبلوماسية، وأحيانا بيكون كلامي فيه فجاجة، عمرو مش بيحب النصح ولكن عنده ميزة حلوة إنه بيستوعب بس في الوقت المناسب، وانا تعلمت الطريقة والتوقيت، وتعلمت منه إزاي اقول الحاجة الصح في الوقت المناسب، إحنا متجوزين بقالنا 8 سنوات ومع الوقت بقى".



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