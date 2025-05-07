وائل القباني يتحدث عن ترشيحه لمنصب مدير الكرة بالزمالك

الزمالك، تحدث وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، عن رحيل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تدريب الفارس الأبيض واقتراب أيمن الرمادي من تولي المهمة.

وقال وائل القباني، خلال تليفزيونية: "بيسيرو لم يضيف أي جديد لنادي الزمالك وطريقته دفاعية ولا تليق بالفارس الأبيض وتاريخه مع كامل احترامي له ولمسيرته التدريبية".

وواصل القباني: "رحيل جوزيه بيسيرو عن تدريب الزمالك لا يضمن تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز".

المدرب الجديد لديه فرصة الاستعداد لكأس مصر

وشدد: "مدرب الزمالك الجديد سواء كان أيمن الرمادي أو غيره، سيكون أمامه فرصة لتجهيز لاعبي الأبيض لنهائي كأس مصر".

وتحدث وائل القباني عن ترشيحه لمنصب مدير الكرة بـنادي الزمالك، قائلًا: "الزمالك هو من صنع اسمي ونجوميتي وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".

واختتم: "لا أعلم بترشيحي لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك لكن أنا تحت أمر النادي في أي وقت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.