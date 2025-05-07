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رياضة

وائل القباني يتحدث عن ترشيحه لمنصب مدير الكرة بالزمالك

وائل القباني، فيتو
وائل القباني، فيتو

الزمالك، تحدث وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، عن رحيل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تدريب الفارس الأبيض واقتراب أيمن الرمادي من تولي المهمة.

وقال وائل القباني، خلال تليفزيونية: "بيسيرو لم يضيف أي جديد لنادي الزمالك وطريقته دفاعية ولا تليق بالفارس الأبيض وتاريخه مع كامل احترامي له ولمسيرته التدريبية".

وواصل القباني: "رحيل جوزيه بيسيرو عن تدريب الزمالك لا يضمن تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز".

المدرب الجديد لديه فرصة الاستعداد لكأس مصر 

وشدد: "مدرب الزمالك الجديد سواء كان أيمن الرمادي أو غيره، سيكون أمامه فرصة لتجهيز لاعبي الأبيض لنهائي كأس مصر".

وتحدث وائل القباني عن ترشيحه لمنصب مدير الكرة بـنادي الزمالك، قائلًا: "الزمالك هو من صنع اسمي ونجوميتي وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".

واختتم: "لا أعلم بترشيحي لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك لكن أنا تحت أمر النادي في أي وقت".

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