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رياضة

نجم الزمالك السابق: بيراميدز أصبح يجيد اللعب أمام الجماهير

بيراميدز وأورلاندو،
بيراميدز وأورلاندو، فيتو

قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن فريق بيراميدز يؤدي بشكل جيد هذا الموسم، لافتًا إلى أنه تعلم إجادة التعامل في المباريات في وجود الجماهير.

أضاف القباني في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز مختلف هذا الموسم تشعر أن الثقة ازدادت لديهم عن المواسم السابقة".

تابع القباني: "بيراميدز لم يتأثر بالغيابات أمام أورلاندو ومصطفى فتحي ومهند لاشين قدموا مباراة جيدة".

وواصل نجم الزمالك السابق: "بيراميدز أصبح يجيد اللعب أمام الجماهير وانتشارهم أمام أورلاندو كان جيد جدًا".

واختتم: "مهمة الأهلي أمام صن داونز ستكون أسهل من بيراميدز نظرًا لتواجد جماهير الأحمر".

 

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أسماء حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي.

 

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو 


ويدير لقاء بيراميدز ضد أورلاندو  الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.


ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

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