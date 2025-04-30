تحرك عاجل من وزارة الخارجية بشأن احتجاز طلاب مصريين في الجمهورية القيرغيزية

أعلنت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها تتابع واقعة احتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية منذ ١٤ أبريل ۲۰۲٥، حيث قامت السفارة المصرية في كازاخستان التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القيرغيزية بالتواصل مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها وفقًا للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القيرغيزية.

توجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القيرغيزية

وقد تواصلت السفارة المصرية في كازاخستان، ومنذ اللحظة الأولى من علم السفارة بالواقعة مع أهالي الطلاب المحتجزين بصورة دورية لإطلاعهم على المستجدات، كما قامت السفارة المصرية بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القيرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القيرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكافة التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية أولًا بأول، فضلا عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفيا مع الطلبة.

وقد وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بتكليف القنصل المصري في كازاخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولى جلسات محاكمة الطلاب عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على كافة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية.

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