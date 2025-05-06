وزير الخارجية يؤكد لـ عزام الأحمد دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني

قدم د. عبد العاطي تهنئته عزام الأحمد على انتخابه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع خلال اجتماعها الأخير، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما جدد وزير الخارجية الإعراب عن دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية، وذلك باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة التاريخية الحرجة.

جهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

من جانبه، أعرب عزام الأحمد عن تقديره الكبير للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة، وجهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

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