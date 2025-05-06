موقف الفراعنة يتأزم - ترتيب مجموعة مصر بأمم إفريقيا للشباب

أمم إفريقيا للشباب، حقق منتخب جنوب إفريقيا للشباب فوزًا كبيرًا على نظيره السيراليوني بنتيجة (4 – 1) في اللقاء الذي شهده ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في ختام الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لكأس إفريقيا تحت 20 سنة.

جنوب إفريقيا ترتقي للمركز الثاني

بهذه النتيجة رفع عملاق جنوب القارة الملقب بـ "أماجيتا" رصيده إلى 6 نقاط وتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن المنتخب السيراليوني الذي تكبد خسارته الأولى في هذه النسخة لكنه حافظ على صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط.

في المقابل، تراجع منتخب مصر للمركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما تقدم منتخب زامبيا للمركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد تغلبه اليوم بهدف على منتخب تنزانيا.

منتخب زامبيا للشباب، فيتو

ترتيب المجموعة الأولى (مجموعة مصر)

الأول: سيراليون - 4 مباريات - 7 نقاط.

الثاني: جنوب إفريقيا - 4 مباريات - 6 نقاط.

الثالث: زامبيا - 3 مباريات - 5 نقاط.

الرابع: مصر - 3 مباريات - 4 نقاط.

الخامس: تنزانيا - 3 مباريات - بدون نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة (الأخيرة)

يتبقى في هذه المجموعة مباراتين في الجولة الرابعة والأخيرة، تقامان يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقي مصر مع تنزانيا وجنوب افريقيا مع زامبيا، والمباراة الثانية تحدد من أول المجموعة ومن الوصيف.

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