من هي العميد الجديد لكلية العلوم بجامعة دمنهور؟

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2025، بتعيين الدكتورة جيهان محمود أبو اليزيد الخضري، عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور.

والدكتورة جيهان الخضري هي أستاذ لمادة علم الحيوان بالكلية.

الدكتورة جيهان الخضري

من جانبه، تقدم الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، بخالص التهنئة للدكتورة جيهان الخضري، على مهام عملها الجديد، متمنيا لها التوفيق والسداد، ومزيدا من التقدم والرقي، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة في مختلف المجالات بالجامعة لضمان سير العملية التعليمية بها على أكمل وجه.

وفي إطار منفصل، شهد رئيس جامعة دمنهور خلال الأيام الماضية حفل ختام مهرجان إبداع، الموسم الثالث عشر 2025 لطلاب الجامعات، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والعديد من رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

وقد هنأ ترابيس الطلاب لحصولهم على مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في مهرجان إبداع بنسخته الثالثة عشرة، معربا عن بالغ سعادتهم بأدائهم المشرف، والذي يأتي تكليلا وتتويجا لمجهودات متواصلة وعمل دؤوب ودعم بناء من إدارة الجامعة لمختلف الأنشطة الطلابية.



ترابيس يشيد بدور مهرجان إبداع في تحفيز الطلاب على تنمية مواهبهم

وأشاد ترابيس بدور مهرجان إبداع في تحفيز أبنائنا الطلاب على تنمية مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعيةـ فضلا عن التركيز على الابتكار والإبداع، لافتا إلى أن مهرجان إبداع يعتبر منصة هامة يلتقي خلالها الشباب من مختلف الجامعات لإظهار مواهبهم، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة التي تعد بيتا لاستقبال الشباب للتعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات، فضلًا عن دورها في نشر الوعي الثقافي والفني والأدبي بين شباب الجامعات المصرية.

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